Pulse of Europe - 7. Kundgebung Marktplatz Marburg

Neben den Rednern wurde durch den Marburger Musiker Robert Oberbeck der Beatles-Song Hallo Goodbye gespielt, besonders die Zeile:wurde hervorgehoben.Zwei gescheiterte Beitrittsgesuche, zwei Referenden und zahlreiche Sonderregelungen: Distanz und Annäherung prägen das Verhältnis der Insel zum Kontinent.19. September 1946: Churchill fordert ,,Vereinigte Staaten von Europa"5. Mai 1949: Gründung des Europarats18. April 1951: Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)25. März 1957: Unterzeichnung ,,Römische Verträge"4. Januar 1960: Gründung der EuropäischenFreihandelszone EFTA9. August 1961: Erster EG-Aufnahmeantrag der Briten14. Januar 1963: Frankreichs Veto gegen die Aufnahme Großbritanniens1967: Auch der zweite EG-Beitrittsantrag Großbritanniens wird abgelehntSchließlich 22. Januar 1972: Beitritt Großbritanniens in die EG1975: Referendum im Vereinigten Königreich zum Verbleib in den Europäischen Gemeinschaften25./26. Juni 1984: ,,Briten-Rabatt"1. Juli.1987: Europäische Integration – die 'Einheitliche Europäische Akte' (EEA)1. Januar 1993: Europäischer Binnenmarkt wird Realität1. November 1993: Der ,,Vertrag von Maastricht": Beginn der Europäischen Union26. März 1995: Schengener Abkommen tritt in Kraft1. bis 3. Mai 1998: Entscheidung über Euro-Länder1. Januar 1999: Der Euro wird offizielle Währung1. Mai 1999: Der ,,Vertrag von Amsterdam"7. Dezember 2000: Charta der Grundrechte1. Januar 2002: Bargeldeinführung des Euros1. Februar 2003: ,,Vertrag von Nizza"29. Oktober 2004: Vertrag über eine Verfassung für Europa1. Mai 2004: ,,EU-Osterweiterung" - zehn neue Mitgliedstaaten2009: Beginn der ,,Eurokrise"1. Dezember 2009: ,,Vertrag von Lissabon"23. Januar 2013: David Camerons Grundsatzrede über die EU18. September 2014: Unabhängigkeitsreferendum in Schottland18./19. Februar 2016: EU-Gipfel und Reformpaket23. Juni 2016: Referendum über die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EUEine symbolische Darstellung des Buchstaben E (im Wort „Goodbye“) wird mit Europaballons und Fahnen gestaltet. Die anderen Buchstaben werden an den anderen PoE-Standorten dargestellt und später in einer Foto-Collage zusammengeführt; ggf. abwechselnd: Hallo (EU-Ballons) – Goodbye (GB-Fahnen).Der gemeinsame Gesang der Europahymne: Freude schöner Götterfunken, beendete die Kundgebung.Für unsere nächste Kundgebung am 2. Juli, haben wir die Zusage des EU-Parlamentariers Michael Gahler (Fraktion der EVP).Nächste Kundgebung am Sonntag, dem 2. 7., 14 Uhr am gleichen Ort.Mitwirkung erwünscht: bitte an Organisationsteam werden.Bitte um Unterstützung durch kleine Spenden für die Organisationsmaterialien (Mikroanlage, Luftballons, Fähnchen …)Dokumentation der Veranstaltung unter www.myheimat.de und Facebook PoE.Die folgenden Impressionen sprechen für sich.