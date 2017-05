Pulse of Europe - 6. Kundgebung auf dem Marktplatz Marburg

Nach der Begrüßung wurde eine Gedenkminute für die Opfer des Anschlags von Manchester vom vergangenen Montagabend gehalten.Von den abgegebenen 20 Rückmeldungen wurden drei vorgelesen.Mehrere Redner hielten kurze Beiträge zu Europa-Themen, z. B.Frau Dr. Renate Buchenauer über die Hugenotten u. WaldenserFrau Goharik Gareyan über die Universitätsstadt Marburgmit den Vertretern vieler Nationen der Studierenden,Wissenschaftlern aus der ganzen Welt.Herr Siegfried Schröer las Gedichte von Mascha KalekoLily und Beate lasen den offenen Brief an die politischenParteien vor.Am Ende der Veranstaltung wurde die Europa-Hymne gesungen:Freude schöner Götterfunken.Am nächsten Sonntag, 4. Juni, 14 Uhr, am gleichen Ort, findet die nächste Kundgebung statt.Bei dieser Veranstaltung wird der bekannte Musiker Overbeck auftreten.