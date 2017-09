Pulse of Europe - 11. Kundgebung auf dem Marktplatz Marburg

Nach der Begrüßung durchwurde das Programm der heutigen Kundgebung erläutert.war unser musikalischer Begleiter der heutigen Veranstaltung mit mehreren Beiträgen.Pulse of Europe in Marburg hattegebeten, zu der Frage „Welche Politik zur Stärkung der EU, sollte die künftige Bundesregierung nach der Wahl einschlagen?“ zu sprechen.Persönliche Statements wurden am Offenen Mikrofon vorgetragen, es sprachen:rät den Wählern, an der Wahl teilzunehmen – aber keine anti-europäischen und nationalistischen Parteien zu wählen. Wählen gehen und extremistische Parteien im Bundestag verhindern bzw. klein halten.Am Euromat: www.euromat.info sollte man die Wahlempfehlung eingeben zu den Fragen:o Deutschland soll sich für einen gemeinsamen EU-Sitz im UN-Sicherheitsrat einsetzen.o Langfristig sollten die EU-Mitgliedstaaten ihre Streitkräfte zu einer europäischen Armee vereinen.o Die Staaten der Eurozone sollten gemeinsam Kredite aufnehmen können für die sie gemeinsam haften (Eurobonds).o Die Nichteinhaltung europäischer Rechtsstandards sollte durch Kürzung von Fördermitteln sanktioniert werden.o Es sollte einen gesamteuropäischen Feiertag zur Einheit Europas geben.o Zur interkulturellen Verständigung sollte die EU allen 18-jährigen EuropäerInnen eine Interrailkarte finanzieren.Es besteht die Möglichkeit sich für eine Fördermitgliedschaft zu entscheiden, wir werdenggf. Themen-Workshops (ähnlich der Veranstaltung zur Bundestagswahl) abhalten.Es können Aktionen bei Ereignissen (anstehende Wahlen in Tschechien (Milliardär Andrej Babis Aussichten auf Wahlerfolg) und Italien (EU-Frust in der Flüchtlingspolitik) und Ergebnis der Koalitionsverhandlungen stattfinden.Es gibt eine Einladung zur Delegiertenkonferenz in Luxemburg.Zum Abschluss wurde eine Symbolische Darstellung aller EU-National-Fahnen in einem Großtransparent über den Köpfen ausgebreitet und in eine Wellenbewegung versetzt.Aufstellen vor dem Transparent mit den EU-Fahnen und Wimpeln – mit dem Ziel die Nationalfahnen mit dem EU-Symbol zu überdecken!Gemeinsamer Gesang der Europahymne: Freude schöner Götterfunken._________________________________________________________________Das Team PoE-Marburg trifft sich weiter regelmäßig.Wir geben einen Newsletter heraus – bitte wenn bisher nicht geschehen, in die Liste eintragen. Zukünftig auch Informationen auf www.pulseofeurope.eu/marburgDokumentation aller 12 Veranstaltungen (Kundgebungen und Podiumsdiskussion) unter www.myheimat.de und Aktuelles auf Facebook unter PoE-Marburg (Gruppe)In eine Liste zum Erreichen der PoE-Interessierten: Bitte E-Mail-Adressen eintragen.