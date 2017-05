Pressemitteilung: Bewaffnete, gewalttätige Übergriffe auf dem Landeskongress der Jungen Alternative Hessen

Am Samstag den 29.05.2017 fand der Landeskongress der Jungen Alternative Hessen statt. Tagungsort war das Haus der Burschenschaft Germania Marburg. Anwesenden Fotografen gelang es die Anreise und das Zusammenkommen auf dem Verbindungshaus zu dokumentieren, dabei wurden sie jedoch mehrfach von bewaffneten, vermummten Gruppen attackiert. Diese Angriffe konnten jedoch ebenso auf Foto gebannt werden und dank einer versteckten Kamera, auch wer unter den Sturmhauben steckte.

Die Übergriffe fanden in der Lutherstraße statt, auf Höhe der Einfahrt zu den Verbindungshäusern von Germanen und Rheinfranken Marburg. An ihnen beteiligt waren beide Male Burschenschafter von beiden Verbindungen, darunter der Rheinfranke Lars Roth, der Sprecher der Germania und Beisitzer im Landesvorstand der JA-Hessen, sowie ehemaliger Kommunalwahlenkandidat für die AfD-Homberg (Efze) Max Kolb, als auch der wohl bekannteste Germane Philipp Stein, ehemaliger Sprecher der Burschenschaft, Leiter der protofaschistischen "EinProzent"-Initative und erfolgreicher rechter Netzwerker um Götz Kubitschek. Zum Einsatz kamen unter anderem ein Pfefferspray, ein Knüppel und ein Teleskopschlagstock.Die Übergriffe fanden zudem während der Anreise führender JA- und AfD-Hessen Kader statt.Anwesend waren unter anderem der größte Teil des JA-Hessen Vorstandes und Teile des AfD-Landesvorstands (so zB. Andreas Lichert), außerdem der Germane und heutige Berater und Pressesprecher von Björn Höcke, Torben Braga.Womöglich diente das Treffen zudem der Gründung der Marburger Ortsgruppe der Identitären Bewegung (IB). Auf jeden Fall wurde wenige Tage später in den selben Räumen der Germania, in denen der Landeskongress stattfand, auch die erste Aktion der IB-Ortsgruppe vorbereitet.Kampagnensprecherin Wilma Streit dazu: "Dieses Treffen bestätigt nur eben jene Verflechtung von AfD/JA, Germania und Identitärer Bewegung, wie wir sie in unseren vorangegangen Publikationen nachgezeichnet haben. Diese Gruppen einen nicht nur ihre protofaschistischen Ideologien, sondern auch ihre unverkennbare Gewaltbereitschaft. Die Ausrichtung des Landeskongress auf dem Germanenhaus wäre für sich genommen schon ein Skandal gewesen, zumindest, wenn man sich nicht mit Neonazis und anderen Faschisten gemein machen will, spätestens mit den glücklicherweise dokumentierten Hetzjagden auf kritische Beobachter*innen haben AfD- und JA-Hessen aber ihre Maske fallen lassen!"Einen Bericht der Betroffenen dieser Vorfälle, sowie die zugehörigen Bildsätze und einen Kommentar unserer Kampagne finden sie hier: https://stadtlandvolk.noblogs.org/post/2017/05/14/...