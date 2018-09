Podiumsdiskussion mit Kandidat*innen zur Landtagswahl 2018 in Marburg am 26. September 2018

Marburg : TTZ (Technologie- und Tagungszentrum) |

BUND Hessen e.V. lädt ein - Podiumsdiskussion mit Kandidat*innen zur Landtagswahl 2018 in Marburg am 26. September 2018



Hitzerekorde, Überschwemmungen, Stürme – der Klimawandel zeigt sich immer häufiger und vehementer. Klimaschutz ist in aller Munde, aber wie sieht es in der Politik vor Ort aus? Der BUND Hessen e.V. möchte Ihnen im Rahmen der Landtagswahl 2018 die Möglichkeit geben, Positionen der Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf kennen zu lernen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit der Möglichkeit von Publikumsfragen stehen Politiker Rede und Antwort.



Angelika Löber (SPD)

Michael Boddenberg (CDU)

Angela Dorn (B´90/DIE GRÜNEN)

Hans-Otto Seitz (FDP),

Dr. Ingeborg Cernaj (DIE Linke)



Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr im Technologie- und Tagungszentrum (TTZ), Soft-warecenter 3 in Marburg. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die an den Themen Energie- und Klimapolitik interessiert sind. Die Moderation übernimmt Florian Schwinn vom Hessischen Rundfunk. Die Podiumsdiskussion wird vom BUND Hessen e.V. und dem Mar-burger Verein Sonneninitiative organisiert. Der Eintritt ist frei.