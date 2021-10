Petition: UKGM zurück in öffentliches Eigentum

Petition an den Hessischen Landtag zur Rücküberführung des UKGM in öffentliches Eigentum

Petition hier zeichnen .

Die Basis hierfür legt der Artikel 15 des Grundgesetzes.Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass die Anstalt des öffentlichen Rechts nicht mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, sondern eine Bedürfnisbefriedigung im Sinne der Allgemeinheit in Form der Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge bezweckt wird.Als gewählte Vertreter*innen der Bürger*innen tragen Sie die Verantwortung fürDie Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg war ein schwerer Fehler, der weder für die Beschäftigten und für die Patient*innen noch für die Qualität von Forschung und Lehre Vorteile bringt. Eine gute Krankenversorgung ist nur mit ausreichend Personal, nicht aber mit Renditedruck machbar. Dennoch werden unsere Kliniken verkauft, wie ein beliebiges Wirtschaftsgut. Es kann nicht sein, dass die Gewinne des privaten Betreibers öffentlich finanziert werden und schlussendlich ist die "Ordnung des Gesundheitswesens Sache des Staates".Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg kann auf Basis des Grundgesetzes wieder in öffentliches Eigentum überführt werden- Deshalb fordern wir die hessische Regierung auf, die nötigen Schritte in die Wege zu leiten und ein Gesetz zur Vergesellschaftung des UKGM zu verabschieden.Die Basis hierfür legt der Artikel 15 des Grundgesetzes.Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass die Anstalt des öffentlichen Rechts nicht mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, sondern eine Bedürfnisbefriedigung im Sinne der Allgemeinheit in Form der Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge bezweckt wird.Denn wir wollen nach vielen Jahren mit privatisierten Unikliniken endlich wieder:Vielen Dank für Ihre Unterstützung,aus Marburg