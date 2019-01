Parallelen Weimarer Zeit - Heute

Marburg : Volkshochschule |

Die NaturFreunde Marburg laden am



Mittwoch, den 20. Februar 2019 um 18.30 Uhr



in die Volkshochschule, Deutschhausstraße 10, Raum 103 zu einem Vortrag ein.



Referent ist Prof. Dr. Frank Deppe



Schon seit einigen Jahren wird der Vergleich zwischen der Weimarer Zeit und Heute thematisiert. Sowohl außen- wie auch innenpolitisch gibt es deutliche Unterschiede. Die Entwicklung in der Bundesrepublik mit dem Erstarken der AfD und auch innerhalb der CDU in eine konservativere Richtung sind eindeutige Hinweise auf eine Rechtsentwicklung in unserem Land. Besteht die Gefahr, dass unsere Demokratie einer Diktatur zum Opfer fällt?