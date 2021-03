OB-Stichwahl: Marburger LINKE unterstützt Spies

Die Altvorderen der CDU Marburg-Biedenkopf, Ex-OB Dietrich Möller und Ex-Landrat Robert Fischbach, rufen zur Wahl der grünen Kandidatin auf. Bemerkenswert. Die Marburger LINKE mit 11,36 Prozent der Stimmen und 7 Sitzen viertstärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg (StVV) unterstützt Dr. Thomas Spies. Die Begründung für diese Entscheidung finden Sie in der nachstehenden Pressemitteilung:(22.3.2021) Die Marburger Linke tritt für eine*n Oberbürgermeister*in ein, die/der sichkonsequent für bezahlbaren Wohnraum, eine Bekämpfung der Armut, für eine Verkehrswende mit Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs, für einen konsequenten Antifaschismus, für eine Korrektur der gescheiterten Privatisierung des UKGM und eine gerechtere Besteuerung der ansässigen Großunternehmen einsetzt.Wir haben mit beiden in der Stichwahl vertretenen Kandidat*innen gesprochen. DiePositionen der Kandidatin der Grünen waren in großen Teilen nach unserer Auffassungunkonkret und sogar widersprüchlich. Mit dem amtierenden Oberbürgermeister haben wirbesonders zu Beginn seiner Amtszeit Konflikte ausgetragen, seine Amtsführung haben wir oft kritisiert. Dennoch sehen wir in den genannten wichtigen Fragen mehr Anknüpfungspunkte mit ihm.Angesichts des unbestimmten Programms der grünen OB-Kandidatin haben wir die großeSorge, dass sich in Marburg nach dem Muster von Wiesbaden eine schwarz-grüne Liaisonandeutet. Falls Grüne und CDU in Marburg eine Mehrheit bilden sollten, wird die MarburgerLinke entschieden Opposition leisten. Ein Oberbürgermeister der SPD könnte ein weiteresnotwendiges Gegengewicht zu einer Konstellation sein, in der die soziale Frage hintanstünde.Unabhängig vom Ausgang der Wahl werden wir jede*n Oberbürgermeister*in an unserenPositionen für ein sozialeres, gerechteres und ökologischeres Marburg messen und für diese Ziele beharrlich eintreten.Renate Bastian(Fraktionsvorsitzende)