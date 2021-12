Massenpsychose Causa Corona: Wirtschaft macht mobil

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Die Liste der Unternehmen, welche an der Kampagne teilnehmen, ist lang und reicht von Mercedes, BMW, AOK, Burger King und McDonald’s bis zu Netto, Lidl, EDEKA, Toom und der Sparkasse sowie Volksbank. Über 150 Wirtschaftssubjekte beteiligen sich daran.Schon die einzelnen Slogans, wie „Quadratisch, praktisch, geimpft“, „Das Impfen oder nichts“, „Wir impfen uns den Weg frei“, "Impfen schweißt zusammen" oder „Fürs WIR geimpft“, finde ich ziemlich übergriffig. In ihrer Gesamtheit entfaltet die Kampagne eine ziemlich totalitäre Wucht.Fällt dies niemandem auf? Unternehmen, die in der Vergangenheit eher weniger Rücksicht auf die Folgen ihres Handelns für die Gesundheit von Menschen nahmen (Z.B. Dieselskandal oder lebensmittelskandale), weil sie einzig und allein dem Profit ihrer Anteilseigner verpflichtet sind, mutieren zu Menschenfreunden? Weil ihnen plötzlich menschliche Gesundheit über alles geht, mischen sie sich gleich gepolt in gesellschaftliche, ethische und politische Vorgänge ein? Zumindest im kritischen Spektrum der Gesellschaft müssten alle Alarmglocken schrillen.Als ein deutscher Kaiser davon redete, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, befand sich Deutschland auf dem Weg in eine Katastrophe. Parallelen und Vergleiche zum Dritten Reich verbieten sich für mich. Hetze, Ausgrenzung und Entmenschlichung fielen allerdings nicht schlagartig vom Himmel, sondern begannen schleichend und allmählich. Heute sitzen wir alle in einem Boot, nur die „Ungeimpften“ müssen draußen bleiben.Sie dürfen dafür als "Covidioten" (Saskia Eskens), "Bekloppte" (Joachim Gauck), "Tyrannen" (Frank-Ulrich Montgomery) beschimpft oder als entbehrlicher, sich ziemlich weit rechts unten befindender, nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes benötigter - und damit zu entfernender(?) - Blinddarm" () beleidigt werden..Wobei die meisten der „Ungeimpften“ überhaupt nicht ungeimpft sind. Gegen Pocken, Polio, Tetanus, Pneumokokken & Co haben sie brav ihre Impfstoffe geschluckt oder sich spritzen lassen. Diese Menschen lehnen lediglich das Angebot dankend ab, sich bedingt zugelassene Nukleotidencocktails injizieren zu lassen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. .Ist es doch noch gar nicht so lange her, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine Impfpflicht in Übereinstimmung mit dem) kategorisch ausgeschlossen wurde. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, sagte schon Konrad Adenauer. Das nimmt wohl auch das Scholz-Regime für sich in Anspruch. Und bevor sich jemand über die Wortwahl „Regime“ aufregt, das hat Olaf ScholzAn dieser Stelle müsste jetzt eine Passage stehen, welche meine Einschätzungen zur Effizienz, Effektivität und Sicherheit der Medikamente wiedergeben. Leider ist dies nicht möglich, da meine Einschätzungen nicht mit den Einschätzungen der Bundesregierung auf der Homepage "" übereinstimmen. Laut myheimat-Team macht eine Nichtübereinstimmung meine Aussagen zu falschen Aussagen und führt zur Löschung des Beitrages. Und dann wäre meine Mühe ja vergeblich gewesen.Wer verstehen will, was sich hier vor aller Augen abspielt, sollte sich dieses Video der Londoner Academy of Ideas anschauen. Der Titel: „“.Die Londonerist kein Think Tank, der einer Partei zuarbeitet, auch keine NGO, die am Tropf eines Ministeriums hängt, Es ist eine Werkstatt für freies Denken, die Videos zu philosophischen und politischen Fragen produziert und diese online verbreitet.der bis jetzt produzierten Arbeiten von August 2012 („Introduction to Nihilism“) bis Dezember 2021 („Recovery from Addiction“).