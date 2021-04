Let’s be the Pulse of Europe – Online in Marburg am Sonntag, dem 09.05.2021, um 14:00

in Marburg am Sonntag, dem 09.05.2021, um 14:00Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,am Sonntag, den 09. Mai laden Pulse of Europe Marburg gemeinsam mit der Universitätsstadt Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf anlässlich des Europa-Tages zu einer Online-Veranstaltung ein. Als künstlerische Beiträge werden wir das Urban Sketching von Marius Rosinski und das Fast Forward Theatre erleben können. Die Landrätin und der Oberbürgermeister werden Grußworte sprechen.In diesem Jahr wenden wir unseren Blick anlässlich des Europa-Tages auf unsere Region und Gemeinden. Wir sind Bestandteil des friedens- und völkerverständigenden Projektes EUROPA, das vielen Regionen als Vorbild dient für eine Zusammenarbeit der verschiedenen Nationen. Und wir in Marburg-Biedenkopf sind mittendrin in dieser Europäischen Union. Aber was haben wir noch mehr davon? Ja, die verschiedenen Förderprogramme der EU bieten die Möglichkeit völkerverbindende Projekte umzusetzen und auch regionale Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu fördern.Wir werden beispielhaft drei EU-geförderte Projekte in unserer Region besonders würdigen:- Zeiteninsel bei Wenkbach- Renaturierung der Lahn bei Gisselberg- Güterbahnhof FronhausenAlle drei Initiativen wurden durch das LEADER-Programm mit anteilsmäßiger Beteiligung der EU-Fonds gefördert. Wir laden dazu ein, sich diese Projekte anzuschauen. Diese Initiativen sollen zur Verschönerung, zur nachhaltigen Nutzung und Attraktion für die Bewohner unserer Region und deren Gäste dienen. Machen wir es deutlich: wir brauchen die Europäische Union und sie braucht uns!Wenn Sie am 09.05., um 14 Uhr online dabei sein wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite www.pulseofeurope.eu/marburg oder die Kanäle „poe-marburg“ bei Facebook oder Youtube. Die Veranstaltung wird auch später anzusehen sein.Die zurückliegende Online-Kundgebung zum Europa-Tag von 2020 kann weiterhin aufYouTube: https://youtu.be/FygM3CY9COg angesehen werden! Wir hatten damals als Gäste begrüßen können: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, Landrätin Kirsten Fründt, Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich und Staatssekretär Mark Weinmeister.