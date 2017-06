Let’s be the Pulse of Europe in Marburg, 7. Kundgebung auf dem Marktplatz

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,am kommenden Sonntag werden wir einen besonderen Teilnehmer auf unserer Kundgebung auf dem Marburger Marktplatz haben: den EU-Parlamentarier Michael Gahler (Fraktion EVP).Michael Gahler ist gewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments und CDU-Mitglied. Er soll vornehmlich als europäischer Politiker auf die Visionen und Fragen der Marburger Pulse of Europe Bewegung eingehen. Durch die Befragung der Kundgebungsteilnehmenden konnten wir 6 Themenkomplexe zusammenstellen:1. Für ein soziales Europa2. Weniger Lobbyismus - mehr Bürgernähe3. Für ein vielfältiges Europa4. EU mit einer Stimme sprechen und den besten Politikern5. Bürger- und Menschenrechte sind unsere Richtschnur6. Gerechte europäische SteuerpolitikGleichzeitig werden die Antworten der Parteien auf den Offenen Brief von Pulse of Europe veröffentlicht. Eine differenzierte Betragung der Antworten erfolgt erst in den Folgewochen – u. a. haben wir eine Podiumsdiskussion an einem anderen Ort, für Ende August geplant -, aber eine erste Bewertung soll schon geschehen.In Marburg führt die örtliche Pulse-of-Europe Gruppe seit mehreren Wochen europa-bejahende Kundgebungen auf dem Marktplatz durch. Wir werden dieses erfolgreiche und breite überparteiliche Bündnis für „Pulse of Europe“ in Marburg mit Kundgebungen im September vor der Bundestagswahl wöchentlich fortsetzen.Zu den verschiedenen Wahlen und Ereignissen in den europäischen Nachbarländern haben wir inhaltlich Bezug genommen, da wir für den Zusammenhalt der Völker in Frieden, für Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und gegen Nationalismus sind.In einem Offenen Brief forderten wir die Parteien auf, sich mit konkreten Vorstellungen für den Erhalt der Europäischen Gemeinschaft aktiv einzusetzen.Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt und des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf, als Verfechter der europäischen Idee, sich an den einstündigen Kundgebungen auf dem Marktplatz zu beteiligen. Bringen Sie Europa-Fahnen, Luftballons u.ä. mit. Bitte verzichten Sie auf die Darstellung von Parteisymbolen und Fahnen, da wir den einheitlichen Charakter für Pro-Europa nicht verfälschen wollen. Zusammen mit den Initiativen in über 80 Städten in Deutschland und vielen weiteren Städten in Europa wollen wir auch in Marburg für ein gemeinsames, solidarisches und friedenstiftendes Europa eintreten.Wir freuen uns auf rege Teilnahme und kreative Ideen.Nächste Kundgebungen auf dem Marktplatz: 3. 9, 10. 9. und 17. 9. 2017, jeweils 14 Uhr.Team Pulse of Europe Marburg http://pulseofeurope.eu/marburg/ Kontakt: Peter Reckling, Weidenbrunkel 5, 35041 Marburg, E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu, Tel. 06421/35528, mobil 0179 6966784