Let´s be the Pulse of Europe!

auf was für ein rasantes und aufregendes Jahr mit Pulse of Europe blicken wir zurück! Binnen kürzester Zeit sind aus einem Grüppchen von rund 200 besorgten Menschen, im Frankfurter Nieselregen stehend, Zehntausende geworden, die sich deutschland- und europaweit öffentlich für den Erhalt eines vereinten Europas einsetzen. Eine große und starke Bewegung ist entstanden.Wie kam es dazu? Wir denken, Pulse of Europe hat einen Nerv getroffen. Besorgnis hatte sich breit gemacht angesichts der Veränderung der politischen Landschaft, angesichts wachsender Spaltung der Gesellschaft und populistischem Getöse ringsumher. Es bestand die sehr konkrete Gefahr, dass nach den bevorstehenden Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich dem britischen Beispiel des Austritts aus der EU gefolgt werden könnte. Und dann? Ein Scheitern der europäischen Union würde eine existentielle Bedrohung für Stabilität, Sicherheit, Demokratie und Meinungsfreiheit bedeuten.Dies war die Stunde der Zivilgesellschaft!Es wurde uns bewusst wie selten zuvor, dass es an uns liegt: Wir sind verantwortlich für das Gelingen oder Scheitern unserer Zukunft. Viele sahen mit uns die Notwendigkeit wie vielleicht noch nie, sichtbar und hörbar für die eigenen Werte und Überzeugungen einzutreten. Der Pulsschlag wurde von Woche zu Woche lauter, erst in ganz Deutschland, und dann auch in ganz Europa wuchs er zu friedlichen, positiven, fröhlichen, mutmachenden wöchentlichen Demos an. Was lange verschüttet gewesen war, ließ sich sehr rasch zu großer Lebendigkeit bringen. Auf Straßen und Plätzen haben sich viele Tausend Menschen getroffen, über die EU diskutiert und an die bedeutenden Errungenschaften erinnert, die wir seit Jahrzehnten gern nutzen, aber nicht mehr geachtet und gefeiert haben. Es waren Menschen dabei, die noch nie zuvor eine Demonstration besucht oder an einem Mikrofon gesprochen hatten. Daraus haben sich berührende Momente und eindrucksvolle Aussagen ergeben. Auch prominente Menschen haben sich zum Pulsschlag Europas bekannt: Michael „Bully“ Herbig und Hans-Jochen Vogel in München, die Bläck Föös in Köln, Michael Groß in Frankfurt, um nur einige Beispiele zu nennen. Menschen aller Altersgruppen und politischer Überzeugung haben sich zusammengefunden, um der EU den Rücken zu stärken.Gemeinsam haben wir viel erreicht: Wir haben das Thema Europa wieder mit Emotionen besetzt, auf die Straße gebracht und zum öffentlichen Diskurs beigetragen. Die oftmals harsch kritisierte Europäische Union wird wieder differenzierter wahrgenommen, und ihr wird zugetraut, einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme unserer Zeit zu leisten. Der Reformwille wird bestärkt durch das Bewusstsein, wieviel schlechter wir ohne Zusammenhalt und –arbeit dastehen würden. Es gibt mehrere ernstzunehmende Initiativen, um die EU zu modernisieren, und eine in der Öffentlichkeit deutlich sichtbare Unterstützung für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Dass wir als Pulse of Europe einen wesentlichen Anteil daran haben, wurde uns mehrfach zurückgespiegelt, wie zum Beispiel in der Antrittsrede unseres Bundespräsidenten, sowie durch die Verleihung bedeutender Preise. Erst kürzlich appellierte der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer in Berlin an uns: „Noch nie gab es für Europa so viel Druck von unten. Macht weiter!“Lasst uns all das beherzigen, und bitte setzt Euch deshalb weiter ein! Vielerorts machten sich Erleichterung und ein Gefühl von „Geschafft!“ breit, als die ersten Wahlen des Jahres zum Glück bekanntlich im europäischen Sinne ausgingen. Die Notwendigkeit, öffentlich Zeichen zu setzen, schien weniger dringend. Leider ein trügerisches Gefühl.In Polen und Ungarn werden Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit systematisch demontiert. In Tschechien haben unsere MitstreiterInnen größte Sorgen vor einem gewaltigen Rechtsruck. Fast unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung hat sich auch Italien zum großen Sorgenkind entwickelt: Im Frühjahr stehen Parlamentswahlen an, und für den Fall eines Wahlsiegs hat die nach Umfragen derzeit stärkste Kraft mehr oder weniger deutlich den Austritt aus der Eurozone angekündigt. Potential zu einer massiven Bedrohung der Stabilität der Europäischen Union insgesamt. Europa bleiben nur noch wenige Monate, Italien endlich wahr- und ernstzunehmen und durch tatkräftiges Handeln zu dokumentieren, dass wir es mit seinen Problemen nicht allein lassen. Nicht zuletzt auch Deutschland. Das letzte, was Europa gebrauchen kann, ist ein Regierungsvakuum hier. Die energischen Initiativen von Kommissionspräsident Juncker und Staatspräsident Macron haben aber keine adäquaten Antworten ausgelöst. Wir werden dranbleiben, damit diese Vorstöße nicht sinnlos verpuffen. Die Zeit drängt. Es ist ein Fenster geöffnet worden, die dringend notwendigen Reformen zur Weiterentwicklung Europas anzugehen. Wenn es sich wieder schließt, wäre die vielleicht einmalige Chance vertan. Mit vermutlich verheerenden Konsequenzen! Die Nationalisten sind rückwärtsgewandt, können aber damit viele Leute gewinnen, die Angst vor der Zukunft und dem modernen Leben haben.All dem schauen wir nicht tatenlos zu! Wo die Antworten der Politik ausbleiben, sind wir als Zivilgesellschaft sind gefragt. Wir alle können, aber müssen auch den notwendigen Druck auf alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte ausüben, unsere Zukunft positiv zu gestalten. Wir sind überzeugt, dass eine offene Gesellschaft und internationale Kooperation wichtige Grundlagen für friedliches Zusammenleben sind.Nach einem Jahr ist es auch Zeit sich aus tiefstem Herzen zu bedanken: bei den zahllosen Freiwilligen, die an den 130 großen und kleinen Standorten mit Einfallsreichtum und Eifer fantastische Veranstaltungen organisiert haben; bei Euch Pulsgeberinnen und Pulsgeber, die Ihr gekommen seid und begeistert mitgemacht habt; bei unserer Geschäftsstelle, die unermüdlich für den Aufbau des Netzwerks arbeitet; bei den Menschen, die uns Geld anvertraut haben; bei all denen, die im Ausland unter weit schwierigeren Bedingungen, als wir das in Deutschland gewohnt sind, für die EU einstehen; bei den Aufrechten, die sich dem Stammtischgerede widersetzen; bei den Ideengebern; bei den Institutionen, die uns ehrenvolle Preise verliehen haben; bei der Polizei, die auf uns achtgegeben hat.Es gibt nach wie vor viel zu tun! Hierzu ist es natürlich auch unerlässlich, die Finanzierung des Pulse of Europe e.V. zu sichern. Aktionen, um sichtbar und hörbar Zeichen zu setzen, kosten Geld. Ohne unsere Geschäftsstelle ginge nichts mehr, und eine europaweite Vernetzung bedarf einer stabilen Infrastruktur. Wir werben wir dafür, über unsere Webseite Fördermitglied bei Pulse of Europe zu werden und den Verein mit Spenden zu unterstützen. Nur mit Hilfe von vielen Menschen können wir kraftvoll weiterarbeiten.Auf der Website geht das ganz einfach mit Paypal oder per Überweisung aufSpendenkonto IBAN: DE34 5125 0000 0001 0824 34Vielleicht ist das sogar noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk?Pulse of Europe ist ein gemeinnütziger Verein, so dass jede Spende steuerlich absetzbar ist, Jeder Euro hilft und kommt direkt da an, wo er gebraucht wird (statt beim Finanzamt).Wir wünschen auch für das kommende Jahr Frieden und Freiheit und freuen uns schon auf ein weiteres kraftvolles, weiterbringendes europäisches Jahr mit Euch.Denn auch 2018 gilt:Let´s be the Pulse of Europe!