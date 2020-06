Let’s be the Pulse of Europe – am Sonntag, dem 14.06.2020, um 14:00 auf dem Marktplatz

in Marburg am Sonntag, dem 14.06.2020, um 14:00 auf dem MarktplatzLiebe (Europa)Freundinnen und Freunde,am Sonntag, dem 14. Juni versammeln sich – trotz Corona-Pandemie - die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung zu einer Kundgebung. Im thematischen Mittelpunkt steht der 35. Jahrestag der Unterzeichnung des Schengener Abkommens.Am 14.06.1985 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande ein Abkommen in Schengen, einem kleinen Ort in Luxemburg. Der Schengen-Raum war geboren und wuchs im Laufe der Jahre zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum ohne Grenzkontrollen. 10 Jahre danach fallen endgültig die Grenzen zwischen den Unterzeichnerländern. Heute profitieren über 400 Millionen Menschen vor allem von grenzenlosem Reisen innerhalb Europas, sowie der Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen. Kritisch an Schengen ist unter anderem, dass mit der Öffnung der Grenzen innerhalb Europas eine verstärkte Abschottung nach Außen einherging. Dennoch, wer vor 1985 geboren ist, weiß zu schätzen, dass jeder Europäer - aber auch jeder Ausländer mit einem Schengen-Visum - jedes Schengen-Land nach Belieben bereisen kann.Was bedeutete nun die Schließung der Grenzen im Zuge der Corona-Pandemie für die europäische Solidarität? Wie bei uns üblich, können wir darüber am „offenen Mikrofon“ sprechen.Neben dem Schwerpunkt „35 Jahre Schengener Abkommen“ wollen wir auch einen Blick nach vorne zu der am 01.07.20 beginnenden Ratspräsidentschaft Deutschlands richten.Die Ereignisse veranlassen uns, die von unserer Bewegung durchgeführten Kundgebungen diesmal in angepasster Form zu organisieren: wir werden uns den Hygiene-Geboten entsprechend mit einem Abstand auf dem Marktplatz aufstellen und mit Mund-/Nasen-Schutz ausgestattet sein.Die vergangene Online-Kundgebung zum Europa-Tag am 09.05.20 können Sie sich ansehen aufYouTube: https://youtu.be/FygM3CY9COg Wir freuen uns, wenn viele Menschen diese Möglichkeit wahrnehmen. Bitte geben Sie die Infor-mation auch an Bekannte, Freunde, Nachbarn weiter.Musikalisch werden wir begleitet von „Mr. Jinx & Mrs. Lucy“Sie erhalten Informationen auf unserer Internetseite und können dort auch einen Newsletter abonnieren