Landkreis-Dialog mit Kirsten Fründt im Erwin-Piscator-Haus

In diesen Veranstaltungen ging es um strukturierte Bürgerbeteiligung, um die Wünsche der Bürger vor Ort kennenzulernen. Auf Fragebögen konnte man seine Wünsche ankreuzen und auch eigene Fragen formulieren, die anschließend im Dialog mit Frau Fründt diskutiert wurden. Eine lebhafte Diskussion schloss sich an, wie man an den Wandtafeln lesen kann, es wurde zum Teil kontrovers, aber auch sehr konstruktiv diskutiert.Im Landkreis gibt es ca. 400 Vereine mit 70000 Mitgliedern, ein großes Potential.Hierzu kam aus dem Publikum die Bitte, die Kursleiterbezahlung zwischen Stadt und Landkreis anzugleichen.Der Landkreis MR-BID ist bundesweit der erste, der ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt hat.Es gibt inzwischen im Landkreis zehn Bio-Energie-Dörfer, drei weitere sind am Start.Nach fast zwei Stunden waren viele Fragen gestellt und beantwortet worden. Ein sehr interessanter Abend für alle Beteiligten.