Kundgebung: Menschenrechte erhalten, Initiative ,,200 nach Marburg"

Unter dem Motto:versammelten sich die Teilnehmer der Initiative ,,200 nach Marburg" und des Kerner Netzwerkes.Die Seebrücke hat den Hafen Marburg erreicht und unsere Universitätsstadt wird sich neben den vielen anderen Städten in die diesjährigen Initiativen der "Seebrücke - Schafft sichere Häfen!" einreihen.Einige Redebeiträge, unterbrochen mit Musik von Uwe Fikentscher, ließen das Publikum immer wieder Beifall klatschen. Nach einer Stunde formierte sich der Demonstrationszug, der über den Steinweg, Deutschhausstraße, Biegenstraße bis hin zu den Lahnterrassen führte. Viele trugen ein orangenes Oberteil, da bei den Lahnterrassen eine Aufstellung stattfand, bei der ein pressetaugliches Foto gemacht und zusammen mit den anderen Seebrücken-Demos in Deutschland zusammengeschnitten und an Seehofer, Salvini und Kurz geschickt werden soll.Hörprobe: Links anklicken: