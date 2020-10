Kundgebung für Grundrechte am 24.10. ab 14.30 Uhr

Marburg. Zur Kundgebung für Grundrechte am Samstag, den 24.10.2020 um 14:30 am Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg (neben der Mensa)

wurden von der Gruppe "Weiterdenken Marburg" drei externe Redner eingeladen: Hermann Ploppa, Eva Rosen und Thomas Wüppesahl. Zur Auflockerung gibt es Live-Musik – unter anderem vom HipHop-Künstler SchwrzVyce.Der Musiker SchwrzVyce singt live.Der Publizist und Politologe Hermann Ploppa war in den letzten Monaten an Wochenenden auf Kundgebungen in vielen Städten zu hören. Er wird u.a. darüber sprechen, wie durch die aktuellen Corona-Maßnahmen der wirtschaftliche Mittelstand zerschlagen wird – was unweigerlich (gewollt oder ungewollt) zu einer weiteren Zentralisierung der Wirtschaft und Anhäufung von noch mehr Macht bei Weltkonzernen führen wird. Die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung ermöglicht es dabei, dass kleine Gruppen Macht über immer größere Menschengruppen ausüben können.Eva Rosen ist Sängerin und stellvertretende Vorsitzende der Partei „WIR2020“. Ihre Themen sind Frieden, Freiheit und Nächstenliebe. Die junge Frau hatte bereits am 05.09.2020 in Marburg gesprochen und ausdrucksvoll gesungen.Thomas Wüppesahl ist Bundessprecher der BAG Kritischer PolizistInnen. Er wurde eingeladen, um über die Rolle der Polizei im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu sprechen, sowie die Beweisführung zum angeblichen „Sturm“ auf den Reichstag am 29.09.2020 zu erläutern.Weitere Hinweise und Zugänge zu den erläuternden Links findet man auf der HomepageNachdem zahlreiche Gerichte immer mehr Maßnahmen wie z. B. das Beherbergungsverbot aufheben und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts H.-J. Papier fordert, nicht beliebig in die Grundrechte einzugreifen, wird Weiterdenken-Marburg mit prominenten Rednern die Öffentlichkeit informieren.Ein Verbot der zur Diagnose nicht zugelassenen PCR-Tests, die eine Infektion gar nicht nachweisen können (allenfalls Virustrümmer), würde die politische Coronamaßnahmen-Krise und deren zahlreiche Kollateralschäden schlagartig beenden. Zudem wurde SARS-CoV-2 im Isolat bisher gar nicht nachgewiesen, so eine Mitteilung der US-Bundesbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention).Ein Brief zahlreicher Ärzte an Bk. Merkel findet man hier: