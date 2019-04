Kundgebung auf dem Marktplatz am Europa-Tag Donnerstag, 09. 05. 2019, ab 12 Uhr

Die Marburger Pulse-of-Europe (PoE) Gruppe lädt am Europa-Tag verschiedene Initiativen aus der Stadt und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ein, auf dem Marktplatz die praktischen Vorteile der EU für unsere Stadt / Region den Bürger*innen vorzustellen.Dazu planen wir ein umfangreiches Programm mit Informationen, künstlerischen Anteilen und musikalischer Unterhaltung. Oberbürgermeister, Dr. Thomas Spies, wird die Kundgebung eröffnen und die Landrätin, Kirsten Fründt, wird über EU-finanzierte Projekte im Landkreis berichten.An Informationstischen können die Initiativen ihre Arbeit und dabei auch die Fördermaßnahmen durch die Europäische Union darstellen.Für uns Europa-Aktivist*innen liegt es auf der Hand auf die bevorstehenden Wahlen zum Europa-Parlament in allen EU-Mitgliedsstaaten zu verweisen: Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen, der Stimmungsbilder, die von zahlreichen nationalen Parlamentswahlen in den europäischen Mitgliedsstaaten ausgehen und mit Blick auf die Wahlbeteiligung bei der letzten Europa-Wahl kommt es für Europas Zukunft auf jede Stimme an! Doch das ist vielen Menschen nicht bewusst. Im Europaparlament geht es nicht um Dinge wie „Gurkenkrümmungsnormen“ und überflüssige Bürokratie, sondern um Richtungsentscheidungen für unser demokratisches Zusammenleben in Europa.Obwohl wir nach wie vor sicher sind, dass die Zahl der Menschen, die der europäischen Idee positiv gegenüberstehen, größer ist, als die ihrer Gegner, bedarf es einer großen Anstrengung aller pro-europäischen Kräfte für diese Wahl am 26.05. zu mobilisieren.Wir weisen auf folgende Termine hin:• Diskussion mit den EP-Kandidaten zur Flüchtlingsfrage gemeinsam mit dem Kerner-Netzwerk, dem Ausländerbeirat und PoE Marburg, Dienstag, den 07.05., 19:00 Uhr im Saal der Stadtverordnetenversammlung• „We ride for europe“ – Europa-Fahrradtour am 12.05.2019, Abfahrt 12:00 Erwin-Piscator-Haus – Rückkehr ca. 16:30• Nächste Kundgebungen in Marburg: Sonntag, den 19.05. und 02.06., jeweils um 14:00 Uhr auf dem Marktplatz---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Team Pulse of Europe Marburg www.pulseofeurope.eu/marburg Kontakt: E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu mobil 0179 6966784