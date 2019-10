Kundgebung am Sonntag, 03.11. 2019, 14 Uhr, auf dem Marktplatz in Marburg

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde, am Sonntag, dem 03.11. versammeln sich die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung in Marburg auf dem Marktplatz. Im thematischen Mittelpunkt stehen die aktuellen Herausforderungen der Europäi-schen Union in der Außen- und Innenpolitik. Wir wollen an diesem Sonntag die außen- und innenpolitischen Herausforderungen der Europäischen Union thematisieren, insbesondere das kriegerische Drama in Syrien. Die EU muss sich zu einem ge-meinsamen Handeln entschließen, um eigene Interessen zu wahren. Dabei kann es aber nur um eine friedensstiftende Initiative gehen! Die immer unübersichtlich werdende Entwicklung beim Austritt der Vereinigten Königreiches aus der EU (Brexit) lässt uns als Europa-Freunde verzweifeln, denn eigentlich wünschen wir uns einen weiteren Verbleib Groß Britanniens in der EU. Aber das scheinbar unendliche Gezerre und die Ungewissheit, ob es zu dem „Deal“ kommt oder gar zu einem „No-Deal“ macht es immer schwerer den Prozess in GB mit Ruhe zu verfolgen. Die jüngsten Entwicklungen in Polen nach den Parlamentswahlen lassen Befürchtungen zu, dass der nationalistische Weg der regierenden Mehrheit und die Versuche der Einschränkung von demokrati-schen Rechten, wie in der Vergangenheit die Beschränkungen der Justiz, fortgesetzt werden. Wir werden diese Thematiken vornehmlich in einem freien Diskurs in unserem üblichen „Offenen Mik-rophon“ erörtern und rufen Sie auf, sich daran zu beteiligen. Gleichzeitig planen wir diese Diskussion in unserer Abendveranstaltung am Donnerstag, den 07.11., 19:00 Uhr im Lomonossow-Keller fortzusetzen. Je nach Anzahl der Teilnehmenden wollen wir an The-mentischen diese Fragen konzentriert besprechen. Ergänzen wollen wir dies mit der Thematik, die die Herausforderungen des Klima-Wandels für die Europäische Union mit sich bringen. Wir sind der An-sicht, dass es sowohl eine vorrangige nationale Aufgabe ist verstärkte Anstrengungen gegen den Klima-wandel vorzunehmen, als auch eine europäische Notwendigkeit darstellt, konkrete Vereinbarungen zur Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens zu treffen.