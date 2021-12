Impfung Causa Corona: Geringer Nutzen - Unklare Risiken

Offener Brief an Bundeskanzler Scholz

den sofortigen Stopp der Ausgrenzung und Einschränkung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen an der sozialen Teilhabe





den sofortigen Stopp der einseitigen und die möglichen Schäden verharmlosenden Impfinformation, sowie ein Ende der Nötigung der Bevölkerung zur Impfung





das sofortige Ende der Diskriminierung von Ungeimpften und derUngleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in Schulen sowie Kitas





eine Rückkehr der politischen und medizinischen Entscheidungsträger zu (wissenschaftlicher) Neutralität, weg von der bislang geführten lobbykonformen Panikpolitik, die sowohl gezielt wissenschaftliche Tatsachen ignoriert als auch die freiheitlich-demokratischen Grundwerte mit Füßen tritt.



Fazit:

Den offenen Brief in vollem Wortlaut hier lesen .

die Gesundheitsminister von Bund und Ländern

Deutscher Ethikrat Geschäftsstelle

Die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien

Pressestelle der Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin

Pressestelle der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,

Deutsche Presse-Agentur, Berlin

außerdem an: die Zeit, Süddeutsche, Welt, Handelsblatt, FAZ, Frankfurter Rundschau, taz, BILD, Neue Züricher Zeitung (NZZ), multipolar, NachDenkSeiten

In einem lokalen oder überregionalen Leitmedium habe ich keinen Hinweis darauf gefunden.Die "" fordern in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages:Der offene Brief zeigt, dass die behauptete Einmütigkeit in der Einschätzung von Risiken und Nebenwirkungen der neuen Therapie als "sicher", "risikolos" und "von großem individuellen Nutzen" nicht gegeben ist. Ihre studiengestützte Einschätzung endet mit diesem Fazit.Der absolute, individuelle Nutzen der Impfungen gegen COVID-19 ist imBevölkerungsdurchschnitt marginal. Er mag höher sein für Menschen mit hohemRisiko für einen schweren COVID-Verlauf. Selbst für diese Menschen bergen dieImpfstoffe jedoch noch nicht bekannte Risiken für negative Spätfolgen. Jungen undgesunden Menschen und vor allem gesunden Kindern und Jugendlichen muss vonder Impfung abgeraten werden, da die Risiken für schwerwiegende Nebenwirkungenund Spätfolgen den möglichen Nutzen bei weitem übersteigen.Die Behauptung, dass durch die Impfung andere Menschen vor COVID-19 geschütztwerden, ist in Anbetracht der hohen Anzahl von Erkrankungen bei Geimpften unddes fehlenden Unterschieds in der Infektiosität zwischen Geimpften und Ungeimpftennicht stichhaltig und unglaubwürdig.Eine Impfung von Genesenen ist weder wissenschaftlich noch infektionsepidemiologisch sinnvoll.PS: Der offene Brief wurde nachrichtlich auch an diese Institutionen verschickt:Machen Sie sich selbst ein Bild davon, welche Institutionen die Informationen an ihre Leser:innen weitergaben - und welche nicht.