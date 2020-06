Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Marburg: Dr. Thomas Spies

Peter Reckling von PoE Marburg, begrüßte die Teilnehmer und bedankte sich einleitend beim Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies für die bisherige Unterstützung bei verschiedenen Anlässen (wie in diesem Jahr zum Europa-Tag).Die 10 Teilnehmer stellten sich in einer kurzen Vorstellungsrunde dem Oberbürgermeister vor.Dr. Matthias Weström hatte eine Fragenliste erstellt und trug diese vor:Wie kann es gelingen, die vielen Vereine der Freundschaft und Kooperation in Marburg, im Sinne der europäischen Idee zu koordinieren? (z.B. Verein der dt.-fr., dt.-ital., dt.-engl., dt.-chin., dt.-schwed. Freundschaft, Partnerstädte, dt.-poln.Juristen Verein, Universität, Blista, Novartis etc.)Die durch/mit europ. Geldern unterstützten Projekte in Marburg (und evtl. im Landkreis) müssten in geeigneter Weise publik gemacht werden, sodass die regionale Wirkung der EU (aber auch die dafür notwendige Aktivität) deutlich wird.Gibt es eine vom Staatssekretär Weinmeister koordinierte hessenweite Aktion/Vorhaben in Richtung Pflege der europ. Idee? ( Bürgerkonferenzen, regionale Pläne für den Haushalt der EU, regionale Vorhaben bez. grünerer Landwirtschaft, etc.)OB Dr. Spies hörte gut zu und machte sich viele Notizen, er antwortete auch spontan, wenn es möglich war. Diese Veranstaltung fand in lockerer Stimmung erstmalig statt und wird zu gegebener Zeit erneut durchgeführt.Marburg pflegt Städtepartnerschaften mit : Eisenach, Sfax, Maribor, Poitiers, Northampton, Sibiu.