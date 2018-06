Feierstunde in der Paulskirche und Bürgerfest auf dem Römerberg

Um 11 Uhr begann die Feierstunde in der fast voll besetzten Paulskirche, mit geladenen Gästen aus Politik und Kultur, sowie dem Hausherrn Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann.Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde durch die Neue Philharmonie Frankfurt, Dirigent: Jens Troester und vom Konzertchor Darmstadt, Dirigent: Wolfgang Seeliger, siehe Programm.Unter der Moderation von Evelin König sprachen:Dr. Hansjörg Schmitt, PoEKathrin Mahler Walter, EAF BerlinProf. Dr. Günter NonnenmacherDr. Daniel Röder, PoEPeter Feldmann, Oberbürgermeister Stadt Ffm. (mit etwas Verspätung)Ein Kinderchor sang vor der Paulskirche, nach Ende der Feierstunde.Nach der Feierstunde in der Paulskirche, fand auf dem Römerberg der fröhliche Teil des Europa Bürgerfestes Pulse of Europe XXl statt. Ein buntes Angebot an interessanten Dingen ließ keine Langeweile aufkommen.Auch hier sprachen verschiedene Redner und es wurde vom Konzertchor Darmstadt und einer Band musiziert.Daniel Röder und Hansjörg Schmitt,Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin,Maria Harpner,Dr. Jan Gerchow und Martha Caspers vom Histor. Museum,Michel FriedmanInsgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, die hoffentlich gute Impulse gegeben hat, weiter an der Verwirklichung von einem harmonischen Europa zu arbeiten.Bitte die Links anklicken zum Anhören: