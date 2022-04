False-Flag-Anschlag am Ostermontag in New York ?

Ich stiess auf ein Video, in dem vor einem möglichen Anschlag am kommenden Ostermontag mit tausenden Toten und Verletzten in New York gewarnt wird. Es sei vorhergesagt worden, dass dies am 18. April 2022 geschehe; möglicherweise als false-flag, um durch die Falsch-Beschuldigung eines Nichtbeteiligten politische Ziele leichter mit Gewalt durchsetzen zu können.Das erinnert mich an die Brutkastenlüge, durch die der Krieg gegen den Irak begründet wurde mit der Folge von ca. 1 Million toten Menschen.Und an den Afghanistankrieg nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, deren Urheber gar nicht aus Afghanistan kamen.Hoffen wir, dass es nicht so kommt, sondern die Welt ein bestmöglich friedliches Ostern verlebt im Glauben an die Auferstehung Christi und das Versprechen einer friedlichen Welt zumindest für die, die an das Gute glauben und es vorleben.