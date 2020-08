Fahrraddemo und Verkehrswende-Aktionen am Samstag, dem 29. 8. 2020

Die neu gegründete „Kampagne Verkehrswende“, in der sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammengeschlossen haben, fordert für Marburg die Stärkung des Nahverkehrs, sowie den Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und den Radverkehr, um die Ansteckungsgefahr in Bussen und auf engen Fahrradwegen zu verringern, die Lebensqualität zu erhöhen, Klimaziele zu erreichen und einkommensschwache Haushalte in ihrer Mobilität und in der Teilhabe am öffentlichen Leben zu unterstützen. Die Forderungen lauten im Einzelnen:• Umsetzung des Klimaaktionsplans der Stadt• Ein Verkehrsversuch für Tempo 30 in der ganzen Stadt im Jahr 2021• Sofortige Sperrung „Am Grün“ sowie der Leopold-Lucas-Straße zu Abhol- und Bringzeiten für Autoverkehr und Umwidmung der Wilhelmstraße zur Fahrradstraße.• Tempo 60 auf der Stadtautobahn sowie den Baustopp der A49.• Die Busanbindung aller Teile der Kernstadt (Marbach, Wehrda, Cappel, Ockershausen, Stadtwald, Lahnberge usw.) mindestens im 15-Minuten-Takt, abends mindestens im 30-Minuten-Takt zum Fahrplanwechsel im Dezember.• Die Busanbindung aller Außenstadtteile (Schröck, Bauerbach, Ginseldorf, Wehrshausen, Dilschhausen usw.) mindestens im 30-Minuten-Takt zum Fahrplanwechsel im Dezember.• Die schrittweise Reduzierung der Beförderungstarife bis zu einem kostenlosen ÖPNV im Jahr 2025. Mögliche Finanzierungsquellen sind erhöhte Parkgebühren, eine Erhöhung der Gewerbesteuer, eine sozial gestaffelte Mobilitätsabgabe für alle Marburger*innen oder eine Citymaut.Zusammengeschlossen zur neuen Kampagne haben sich die Bürgerinitiative Verkehrswende, Attac, Fridays for Future, Scientists for Future, Extinction Rebellion, ADFC, Greenpeace, Marburg Zero, Freie Lasten, Radku, Naturfreunde, BUND und VCD Marburg.Alle Fotos wurden mir vom Mitveranstalter Peter Reckling zur Verfügung gestellt.