Extinction Rebellion: Konsumkritik bei der Marburg B(u)y Night

„Eine klimagerechte Welt können wir uns nicht kaufen“ – verschiedene Statuen in der Marburger Innenstadt stellten am vergangenen Freitagabend diese und andere Botschaften zur Schau. Die Klimaaktivistinnengruppe „Extinction Rebellion Marburg“ verschönerte die Statuen als Protestaktion gegen die konsumorientierte Marburg Buy Night am selben Abend.Einige Statuen tragen Hemden mit der Aufschrift „Mein T-Shirt = 11kg CO₂“ oder Banner mit Aussagen wie „Ich will immer MEHR MEHR MEHR Klimagerechtigkeit!“. Sogar die Pferde am Pferdebrunnen fordern zu einem „Galopp zum Kohlestopp“ auf.Extinction Rebellion ist eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung, die sich mit zivilem Ungehorsam für konsequente Maßnahmen gegen die Klimakrise einsetzt. Mit der Aktion will Extinction Rebellion explizit nicht die individuellen Konsumentinnen und deren Kaufentscheidungen, sondern das Angebot, die dahinterliegenden Produktionsverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Klimakrise kritisieren. Am selben Abend haben etwa 50 Radfahrer*innen mit einer Fahrraddemo unter dem Motto "Marburger Bike Night" mehr Raum für Fahrräder im Straßenverkehr eingefordert. Dazu hatte Extinction Rebellion gemeinsam mit der Critical Mass Marburg und dem Klimabündnis Marburg im Vorfeld aufgerufen.