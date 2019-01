Europa, was machst du an deinen Grenzen, Lesung: 12.02.2019, 19:00 Uhr im TTZ Marburg

Wir fordern die EU-Mitgliedsstaaten auf, die Regelung für die Aufnahme von Flüchtenden an oberste Stelle zu setzen. Es kann nicht sein, dass den Seenotrettungsschiffen die Einfahrt in die Häfen im Mittelmeer versperrt wird. Es ist unverantwortlich, dass sich die EU-Mitgliedsstaaten nicht auf einen gemeinsamen Weg der Aufnahme von Flüchtenden, die sich im Mittelmeer in Lebensgefahr befinden, einigen können. Ebenso beschämend ist die Reaktion der deutschen Regierung, die zuließ, dass Menschen wochenlang auf den Schiffen von Sea-Watch und Sea-Eye unter unwürdigen Bedingungen ausharren mussten, obwohl sich zahlreiche deutsche Städte, wie auch Marburg, bereit erklärt hatten, diese aufzunehmen. Solch eine Situation darf sich nicht wiederholen!Wir kritisieren das Vorgehen der europäischen Staaten, zwielichtige Abkommen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, zu schließen, um die Verantwortung auszulagern und die "Festung Europa" auszubauen. Wir fordern die Schaffung legaler und sicherer Zugangswege für Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, und den Zugang zu einem fairen Asylverfahren.Das Recht auf Leben darf nicht nur Menschen mit europäischem Pass vorbehalten sein!Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich der Kundgebung anzuschließen und ihren Willen für die Aufnahme von Flüchtenden – auch in unserer Stadt – zum Ausdruck zu bringen.Terminhinweise:- Dienstag, den"Rostams Reise (Lesung) und die Flüchtlingssituation in Marburg (Diskussion) im Technologie- und Tagungszentrum Marburg (TTZ), Softwarecenter 3, 35037 Marburg- Dienstag, den"Juventa" Filmvorführung im Capitol Marburg- Dienstag, den"Les Sauteurs - Those who jump" Filmvorführung im Capitol MarburgInternet: www.pulseofeurope.eu/marburgKontakt: Team PoE-Marburg, mobil 0179 6966784, E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu