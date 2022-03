Es ist Krieg in Europa.Die Ukraine- kämpfen für ihre persönlichen Grundrechte- sie kämpfen für den Erhalt ihrer demokratischen Verfasstheit,- sie kämpfen für den Erhalt ihrer staatlichen Unabhängigkeit.Die Ukrainer kämpfen dafür, dass sie sich erhalten, was wir bereits haben, woran wir uns anscheinend gewöhnt haben und was uns zur fast nebensächlichen Gewohnheit geworden ist: unsere Demokratie und unsere Freiheit. Sie kämpfen auch für uns.Es ist Krieg in Europa.Viele tausend Menschen sind getötet oder verstümmelt worden. - Warum?Viele Wohnhäuser, Krankenhäuser, verschiedene zivile Einrichtungen, Brücken, Straßen, viele gesellschaftlich geschaffenen Werte sind einfach vernichtet worden. - Warum?Diese Zerstörung ist sinnlos.Der Abwehrkampf der Ukrainer rüttelt uns auf. Er führt uns vor Augen wie wertvoll unsere demokratischen Rechte, wie wertvoll unsere staatliche Unabhängigkeit, wie wertvoll uns unser Wohlstand ist, den Europa uns sichert und uns schützt.Unzählige Mütter, Frauen, Kinder und Alte lassen Hab und Gut zurück und fliehen nach Polen, in die Slovakei, nach Ungarn und Rumänien. Die spontane Hilfsbereitschaft der Menschen im Grenzgebiet dieser Länder ist großartig und erfüllt mit Stolz und Dankbarkeit. Wir rufen zu allgemeiner unbürokratischer und solidarischer Hilfsbereitschaft und Hilfe überall in Europa auf.Jetzt ist Krieg in Europa.Wir rufen die Verantwortlichen in der Ukraine und in Russland dazu auf, die Verhandlungen möglichst schnell zu einem Waffenstillstand zu führen. Wir fordern Russland dazu auf, die Verhandlungen nicht von vornherein an unakzeptablen Forderungen scheitern zu lassen.Jetzt ist Krieg in Europa.Wir rufen die Verantwortlichen in Europa und Russland dazu auf, an einer nachhaltigen Friedensordnung in Europa mit Ernst und Nachdruck zu arbeiten. Wir wollen nicht zulassen, dass die Bemühungen, zu einer Friedensordnung zu gelangen, an purer Konfrontation oder stupider Starrheit von welcher Seite auch immer ersticken.