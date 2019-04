Eröffnung der langersehnten Ortsumfahrung von Heskem

Das gesamte Amöneburger Becken, als naturräumlich bevorzugtes Siedlungsgebiet seit der Jungsteinzeit, weist bislang schon sehr viele bekannte archäologische Fundstellen auf. Daher wurde von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege, Abt. hessenARCHÄOLOGIE schon frühzeitig im Planungsverfahren für die neue L 3125 auf eine notwendige archäologische Voruntersuchung hingewiesen.Nach Ende dieser Ausgrabungsarbeiten und der Errichtung eines zweiten Kreisverkehrs konnte heute die Ortsumfahrung von Heskem eröffnet werden. Eine lange, aber nicht unendliche Geschichte, mit einem glücklichen Ende.Kleine Kommune finanziert dem Land Hessen Bau der Ortsumgehung vor –Projektkosten:• Auszahlungsstand 04.04.2019: 5.383.737,16 €• weiterer Bedarf lt. Planung: 1.204.000,00 €• Gesamtkosten Vorfinanzierung: 6.588.000,00 €Die Gemeinde Ebsdorfergrund erhält nach Fertigstellung in 10 gleichen Jahresraten ihr Geld zurück.Chronologie Ortsumgehung Heskem-Mölln:• 01.06.1976:Erster Schriftverkehr in der Angelegenheit in unseren Gemeinde -Akten…..• 15.06.1978:Schreiben des Hessischen Straßenbauamtes Marburg, dass in Kürze dasPlanfeststellungsverfahren für die Umgehung Heskem im Zuge der L 3048 eingeleitetwerden soll. Die Planung für die Umgehung von Heskem-Mölln-Dreihausen im Zugeder L 3125 soll unter Beachtung der Trassierungswünsche neu geplant werden• 1978 bis 1987:Trassendiskussion nördliche oder südliche Umgehung???• 31.03.1987:Schreiben des Hessischen Wirtschaftsministeriums an die Gemeinde:- jetzt Südumgehung von Heskem geplant, diese schließt nördl. Umfahrung von Möllnmit ein- bis Herbst 1987 soll Auswertung der Verkehrszählung vorliegen, danach soll imSommer 1988 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.• November 1989:Vorlage der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)• 30.07.1991:Schreiben des Hessischen Straßenbauamtes MR an die Gemeinde: Die OU Heskemgehört i. R. der Fortschreibung der Ausbauplanung für die Landesstraßen in Hessenfür die Jahre 1990 bis 1999 noch nicht zu den Projekten, die im Rahmen einesvorgegebenen Finanzrahmens in den Jahren 1990 bis 1999 finanzierbar sind.• 02.01.1995:Bürgermeister Andreas fordert Hessisches Landesamt für Straßenbau auf, eine UVSzu erstellen. Die Ortsumgehung ist eines seiner wichtigsten Vorhaben für dieGemeinde.• 03.09.2001:Besprechungsnotiz zu einem Gesprächstermin im Hess. Wirtschaftsministerium am06.08.2001: Der Trassenkorridor, der bislang der vorläufigen UVS zu Grunde lag, lässtsich nach heutiger Sicht nicht mehr realisieren, da das Baugebiet „Auf dem Brunkel“einen Anschluss an die Kreuzung der beiden Landesstraßen unmöglich macht.• Landesentwicklungsplan Hessen 2000:Die Ortsumgehung Heskem wurde darin als „dringliche Maßnahme“ aufgenommen,dennoch landete die Ortsumgehung im Rahmen einer Dringlichkeitsprüfung nicht aufeinem der vordersten Plätze• 31.07.2003:Schreiben des Hess. Wirtschaftsministeriums an die Gemeinde: Es muss eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt werden.• 2004:Gemeinde bietet dem Land Hessen an, bei vorgezogener Planung der OU Heskem-Mölln die Hälfte der Planungskosten zu übernehmen. Das ist der Startschuss für dieFertigstellung 15 Jahre später. Ohne die Mitfinanzierung hätte es keinen Fortschritt inder Angelegenheit gegeben.• 22.11.2004:Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land HessenGemeinde trägt 50 % der Kosten (max. 100.000 €) für die UVS(Umweltverträglichkeitsstudie) und die VU (verkehrliche Untersuchung), mit demZiel, „eine zeitnahe Aufnahme der erforderlichen Planungen zur Verbesserung derVerkehrsverhältnisse auf der Landstraße sowie der Wohn- und Lebensverhältnisse inHeskem“ zu erreichen.• Ende 2006:Abschluss der Umweltverträglichkeitsstudie:danach steht der mögliche Korridor für die OU fest, dem sämtliche gemeindlichenGremien im März 2007 zustimmen• 2007:Aus dem Trassenkorridor soll eine Linienführung der OU entwickelt werden• 30.04.2009:Antrag des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Marburg auf Einleitung desPlanfeststellungsverfahrens• 11.05.2009:Einleitung des Anhörungsverfahrens durch das RP Gießen• März 2010:Aufruf des ASV Marburg in den Ebsdorfergrund Nachrichten bzgl. der Suche nachAusgleichsflächen.Begrüßungen durch Bürgermeister Andreas Schulz, einen Vertreter von Hessen mobil, Ortsvorsteher von Heskem, Herr Lieser und Finanzminister Dr. Schäfer.Nach dem Durchschneiden des Bandes wurde die Straße freigegeben und die anwesende Bevölkerung konnte mit den vielen Feuerwehrautos aus allen Ortsteilen oder einem gesponserten Bus der Fa. Wagner aus Dreihausen, nach Mölln fahren. Dort lud die Gemeinde zum gemütlichen Teil mit Essen und Trinken in die Sportklause ein, um die Feier gegen Abend ausklingen zu lassen.