DIE LINKE: Dunkelblaues Auge bei Bundestagswahl

Ein schlechtes Abschneiden der Partei war zu befürchten, weil innerparteilicher Zoff und Personalquerelen in einem Wahlkampf sicherlich nicht hilfreich sind. Auch die nahezu unbedingte Unterstützung der Partei für die Linie der Bundesregierung in der Causa Corona gefiel nicht allen ehemaligen Wähler:innen und derzeitigen Mitgliedern.Verschärfend kam hinzu, dass die Warnungen von CDU/CSU, FDP und AfD vor einem "Linksruck" in Deutschland - von den Leitmedien unkritisch kolportiert und verstärkt - DIE LINKE schwächte. Eine rot-rot-grüne Bundesregierung konnte zudem nur deshalb erfolgreich als aufziehende Götterdämmerung über Deutschland inszeniert werden, weil Sozialdemokraten und Grüne dieser Kampagne nicht offensiv entgegengetreten sind.Im Gegenteil: Sie bauten verbal derart hohe Hürden für eine Regierungbeteiligung der Partei DIE LINKE auf, dass einige Wähler:innen zur Sicherheit SPD und Grüne direkt wählten. Gut für SPD und Grüne. Hatte 2002 schon einmal funktioniert. Damals flog die PDS aus dem Bundestag. Lediglich Petra Pau und Gesine Lötzsch gewannen Direktmandate. Und die Wähler:innen von SPD und Grünen bekamen Hartz-IV und den größten Niedriglohnsektor Europas. Ja, ja. Das Gedächtnis der Wähler:innen ist kurz.Wie SPD und Grüne ihre Wahlversprechen in einer Ampelkoalition mit der FDP als Partner umsetzen wollen, bleibt ihr Geheimnis - es sei denn die FDP fiele wieder einmal um, was ich für unwahrscheinlich halte. Und von einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP haben arme Menschen, die Fridays-for-Future- und die Friedensbewegung wohl auch nichts Gutes zu erwarten. Eine "Klima(schutz)regierung" wie von Baerbock & Co gewünscht und angekündigt, wird eine Jamaika-Koalition sicherlich nicht.Bleibt eine GroKo unter Führung der SPD. Ist eigentlich logisch. Aber schlecht für Deutschland.