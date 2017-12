Die Deutsche Misere….

...auf einen Blick

Thomas Piketty und viele andere Forscher belegen mit ihren Forschungen das Offensichtliche: In der Bundesrepublik geht die Schere bei Einkommen und Vermögen immer weiter auseinander. Die Reichen und Vermögenden krallen sich einen immer größer werdenden Anteil am Volkseinkommen und die Hälfte der Bevölkerung „guckt in die Röhre“.Dass diese Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland eng mit den einschneidenden Maßnahmen der Schröder/Fischer-Regierung zu Lasten der unteren Hälfte der Bevölkerung und zu Gunsten der "Oberen Zehntausend" zusammenhängt, pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern.Aber weil nicht sein kann, was nicht sein darf, zünden die Kanoniere des Neoliberalismus (Neoliberalismus, das ist Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau) in den großen Medienhäusern sofort die Nebelkerzen, wenn in der veröffentlichten Meinung dieser Verdacht bestätigt und kolportiert wird. Kaum hatte Piketty seine neue Studie () veröffentlicht, relativiert die FAZ im Allgemeinen () und Patrick Bernaudie Befunde.blenden die Entwicklungen oben und unten aus und suggerieren mit „die Mittelschicht behauptet sich“, dass alles gut sei. Oder wie Angelika Merkel so schön sagt: „Deutschland geht es gut“.Dabei ist alles ganz einfach. Schon 2014 hat dasauf der Basis der fast einhundert Jahre alten Analysen des polnischen Ökonomengeschrieben:Wer diese Sätze begriffen hat, erkennt leicht, wo die Ursachen der zunehmenden Ungleichheit zu finden sind. Und er findet auch sofort die Therapie, um die Entwicklung zu stoppen und umzukehren.Rückverteilung (Heiner Flassbeck) heißt das Zauberwort. Und diese Rückverteilung sollte über zwei Wirkungskanäle erfolgen. Dazu müssen die Löhne in der Bundesrepublik langfristig wieder mit dem Produktivitätsfortschritt und der Zielinflationsrate steigen. Kurz- und mittelfristig sind Lohnerhöhungen über den Produktivitätsfortschritt und die Zielinflationsrate hinaus notwendig. Für die nächsten 10 bis 15 Jahre sind somit nominale jährliche Lohnerhöhungen von etwa fünf Prozent zu erreichen.Lohnerhöhungen aus guten makroökonomischen Gründen. Das müsste doch ein gefundenes Fressen für bundesdeutsche Gewerkschafter sein. Ist es aber nicht, da die betriebswirtschaftliche Sichtweise die meisten Gewerkschafter daran hindert, weiter als bis zum Firmentor „ihres“ Unternehmens zu blicken.Ein zweiter Wirkungskanal eröffnet sich bei der Besteuerung von sehr großen Einkommen, sehr großen Vermögen und sehr großen Erbschaften. Soll unsere Gesellschaft nicht auseinanderfliegen, ist es unumgänglich zu Steuersätzen in diesen Bereichen wie in der Kohl-Ära zurückzukehren.Zum Vergrößern Grafik anklicken.