Die All-in-one-flag reist weiter durch Europa: Am 12.07.20 wird sie in Toulouse auf dem Place du Capitole (France) zum Einsatz kommen. Gastgeber sind Pulse of Europe Toulouse, Jeunes Europèens Toulouse und Mouvement Europèen Haut-Garonne. Beate und Peter Reckling (PoE Marburg) begleiten die "Rassemblement - Ensemble pour l'Europe" und werden für ein starkes, solidarisches und demokratisches Europa eintreten. https://web.facebook.com/events/306387710730393/?_... Die Großflagge hat nunmehr schon Stationen nach Marburg in Luxemburg, Koblenz, Karlsruhe, Heidelberg, Rom, Darmstadt, Kassel, Essen, Frankfurt, Aschaffenburg, Bochum, Gelsenkirchen, Hambacher Schloss, Speyer, Nizza, Seeheim-Jugenheim, Brakel, Bad Driburg, Offenburg eingelegt. Sie besteht aus den 27 Nationalflaggen der EU-Mitgliedsstaaten und hat eine Dimension von 7x7 Metern. In Marburg hing sie zuletzt (2019) anlässlich des Europa-Tages an der Fassade des historischen Marburger Rathauses.