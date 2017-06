Demo für Deniz Yüzel - vom Bündnis gegen Antisemitismus Marburg

Ich kam per Zufall dort vorbei und habe mit der Handykamera diese Fotos gemacht.Deshalb die etwas reduzierte Qualität der Bilder und des Clip.Verschiedene Redner sprachen zu den anwesenden, leider etwas zu wenigen Teilnehmern, u. a. Herr Urs Köllhofer, s. Clip unten.Der Türkei-Korrespondent der "Welt", Deniz Yücel, sitzt in Untersuchungshaft. Noch ist offen, wie lange er dort bleibt. Die türkische Regierung wirft ihm vor, Propaganda für Terror-Organisationen und Volksverhetzung betrieben zu haben.Yücel hat in seinen Texten über den autoritären Kurs der Erdogan-Regierung berichtet.