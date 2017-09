Unser Kreisvorsitzender Eric Markert bezieht aus gegebenem Anlass erneut Position zum NetzDG:Das Löschen von Beiträgen und Kommentaren mit zu verurteilenden Inhalten obliegt einzig den Social-Media-Unternehmen, die Bewertung und Einordnung in den juristischen Kontext einzig der Strafgerichtsbarkeit.Das #NetzDG ist – sieben von zehn sachkundigen Gutachtern haben das im Rechtsausschuss des Bundestages bestätigt – eindeutig verfassungswidrig und allein die Intention eines solchen Gesetzes offenbart ein gestörtes Verhältnis der Regierungsparteien zu einer mündigen Demokratie. Das gilt sowohl für die SPD als auch für CDU/CSU, die diesem Gesetz nur anfänglich nicht zustimmen wollte, aber letztendlich wie so oft umgefallen ist.Wir brauchen keine staatlich verordnete Zensurkultur in Deutschland, sondern den Schutz elementarster bürgerlicher Freiheitsrechte wie die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG). Das ist gerade in diesen Zeiten dringend erforderlich.Es darf niemals vergessen werden: Je weniger sich die Menschen eine eigene Meinung in einer Demokratie bilden dürfen, desto gefährdeter ist sie.Die #AfD lehnt das NetzDG ab und wird unermüdlich gegen diesen und jeden weiteren Angriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland ankämpfen. Die AfD-Fraktion im Bundestag wird sich u. a. durch eine abstrakte Normenkontrolle für die Abschaffung dieses Zensurgesetzes Maas'scher Prägung einsetzen.www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=2www.bundestag.de/blob/510514/eefb7cf92dee88ec74ce8e796e9bc25c/wd-10-037-17-pdf-data.pdf