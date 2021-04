Causa Corona: RKI und Exekutive interpretieren PCR-Test falsch

Kary Mullis, Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Tests:

RKI und Bundedsregierung interpretieren einen positiven PCR-Test anders. Sie sagen:Diese Interpretation halte ich für falsch. Hält die WHO. Hielt der Erfinder der PCR-Methode, Kary Mullis, für falsch. Hält der Autor Tim Röhn von "DIE WELT". Hielten Wodarg und Bakhdi von Anfang an für falsch. Was Mullis angeht, so kann man sich inmit Mullis selbst davon überzeugen.Gibt es gerade ein schlüssiges medizinisches und statistisches Gesamtkonzept? Teil 1 der Serie "Der Corona-Komplex".Milosz Matuschek auf "31. 03. – 17. 04. 2021 | Es sieht zunehmend danach aus, als ob die näherrückenden Ausgangssperren eine dritte Welle bekämpfen sollen, die im Wesentlichen nur herbeigetestet ist. Die Sterbefälle an oder mit Covid jedenfalls machen den testbedingten Anstieg der PCR-Positvenzahlen nicht mit, der als Vorwand für die Ausgangssperren dient.Norbert Häring auf "13. 04. 2021 | Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes sind im März in Deutschland 81.359 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 11% unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diesen Monat. In der 13. Kalenderwoche vom 29. März bis 4. April lagen die Sterbefallzahlen 6% unter dem Vierjahresdurchschnitt für diese Woche. Von Januar bis März betrug die Übersterblichkeit 2%.Norbert Häring auf "r"Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet, dass im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Menschen über 80 Jahre Opfer von COVID-19 geworden sind. Eine vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Grafik erzeugt in diesem Zusammenhang den Eindruck, dass in Deutschland 2020 eine deutliche Übersterblichkeit zu verzeichnen war und die vom RKI gemeldeten COVID-19-Sterbefälle einen nachvollziehbaren Anteil daran haben. Beides ist jedoch falsch, sowohl der Eindruck einer Übersterblichkeit als auch die Plausibilität des Anteils der COVID-19-Sterbefälle. Eine statistische Spurensuche.Karsten MOntag auf "