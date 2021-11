Causa Corona: Die Kardinalfehler

März 2020

SARS-CoV-2 ist nicht tödlicher als eine starke Grippewelle.

Königsweg "Impfung" erweist sich als Holzweg

Mein Fazit:

Meiner Ansicht werden bei der Diskussion zwei Kardinalfehler begangen. Erstens wurde und wird die Gefährlichkeit der Krankheit Covid-19 maßlos übertrieben (Disclaimer: Ich sage nicht, sie sei ungefährlich. Menschen können daran sterben). Und zweitens legten sich die Verantworlichen sehr früh darauf fest, nur eine Impfung könne die Misere beenden.Bis zum März 2020 ging die Einschätzung von Bundesregierung und RKI von SARS-CoV-2 eher in Richtung "nicht besonders gefährlich".In einem Artikel vom 10. März 2020 meldete meine Lokalzeitung, die Oberhessische Presse (OP) "Zweiter Corona-Fall im Landkreis bestätigt sich". In diesem Artikel werden die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründt, und die Leiterin des Fachdienstes Gesundheit, Dr. Birgit Wollenberg, wie folgt zitiert:Nur vier Tage später wurde eine Allgemeinverfügung vom Landkreis erlassen, welche die Bewegungsfreiheit der Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf einschränkte. Bis heute gibt es keine Antwort darauf, welche Daten und Erkenntnisse sich vom 10. bis 14. März so veränderten, dass die Einschätzung des Virus SARS-CoV-2 von "mäßig gefährlich" in "Größte Krise seit dem 2. Weltkrieg" umschlug.Ja, es können viele Menschen an Covid-19 sterben. Aber ist die Immuntherapie mit den neuen, auf der Gentechnick basierenden Wirkstoffen, wirklich die einzige Möglichkeit dies zu verhindern? Zu einer realistischen Einschätzung gehört auch, dass sehr viele Menschen jedoch auch an anderen Krankheiten sterben.Tagtäglich sind in der Bundesrepublik Deutschland je nach Jahreszeit und Wetter zwischen 2.500 und 3.000 Tote zu beklagen..Im März 2020 war noch nicht abzusehen, wie tödlich Covid-19 für im Vergleich zu schweren Grippewellen ist. Wer damals die Begriffe Influenza und Covid-19 in einem Gedankengang auch nur zusammen dachte, war ein schlimmer Finger, ein antisemtisch konnotierter Verschwörungserzähler und weiß der Geier sonst noch was.Hiere eine kleine Auswahl der Studien, welche diese Aussage untermauern.An 51 Standorten lag die mittlere COVID-19-Infektionssterblichkeitsrate bei 0,27 % (korrigiert 0,23 %) … Bei Personen unter 70 Jahren reichten die Todesraten von 0,00 % bis 0,31 % mit einem rohen und korrigierten Median von 0,05 %.“Die verfügbaren Daten deuten auf eine durchschnittliche globale IFR von ~0,15% hin““Die IFR der Grippe im Jahre 2017-18 in Deutschland lag bei 0.27%Für die Ermittlung der IFR (infection fatality rate, kurz IFR, gibt für eine Infektionskrankheit den Anteil der Todesfälle unter allen Infizierten an) haben John P.A Ioannidis und Cathrine Axfors in ihrer Studie 23 Seroprävalenz (Prozentsatz von Menschen mit Antikörpern in einem Land) Untersuchungen aus 14 Ländern in Amerika, Asien und Europa ausgewertet.Der Median der IFR beträgt je nach Altersgruppe:0-19: 0,0027 %20-29: 0,014 %30-39: 0,031 %40-49: 0,082 %50-59: 0,27 %60-69: 0,59 %Autoren des RKI und des Umweltbundesamtes schreibenund:Wurde jemals bei schweren und schwersten Influenzawellen jemals das Wort "Pandemie" in den Mund genommen, oder vergleichbare Maßnahmen wie in der Causa Corona auch nur angedacht?Frau Merkel und Herr Gates sagten bereits sehr früh in der Causa Corona - zum Teil zu einer Zeit, als für die Öffentlichkeit noch gar nicht abzusehen war ob und wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen würde: „.”Nur nebenbei: Eine Pandemie kann nicht besiegt werden. Sie beginnt mit einer Erklärung der WHO und endet - oder auch nicht - mit einer Erklärung der WHO.Frau Merkel und Herr Gates haben einiges dafür getan, dass andere Ansätze zur Behandlung von Covid-19 nicht kommuniziert wurden. Zum Teil werden diese Behandlungsansätze von offiziellen Stellen nach wie vor behindert und aktiv unterdrückt. Es gibt zahlreiche Behandlungsprotokolle gegen Covid-19 für Prophylaxe und Frühbehandlung (). Der beste Schutz gegen eine Infektioin ist die Stärkung des körpereigenen Immunsystems. Davoh habe ich in den Verlautbarungen von Bundesregierung oder RKI bis heute weder etwas gehört noch gelesen.Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an das Wunder von Elgg? Im August und September 2020 kam es in einem Pflegeheim in der Schweizer Ortschaft Elgg zu einer doppelten Corona-Welle mit 56 Infektionen, darunter 25 hochbetagte Bewohner. Doch es kam zu keinen Todesfällen und zu keinen Hospitalisierungen. Medien und Ärzte sprachen von einem “Wunder” und einem “Rätsel” – und untersuchten den Vorfall seither dennoch nicht mehr.Dass mit den Medikamenten und Heilmitteln der alternativen Behandlungsprotokolle bei weitem nicht die Profite erzielt werden können, wie mit der mRNA- oder DNA-basierten Immuntherapie von biontech & Co, spielt beim Totschweigen und Verhindern dieser Behandlungsmethoden sicherlich keine Rolle.Was grundsätzlich von den bedingt zugelassenen mRNA- und DNA-basierten Immuntherapien zu halten ist, muss gesondert erörtert werden.aus dem 411-seitigen Biontech-Geschäftsbericht von 2019, der seinerzeit der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgelegt wurde,Als die Präparate der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, verkündeten die Hersteller, aber auch einige Wissenschaftler, wie der amerikanische Corona-Papst Fauci, bombastische Zahlen zur Wirksamkeit. Bei Pfizer/Biontech nehmen an der Wirksamkeitsstudie etwa 43.000 Probanden teil. Die Studie wird übrigens erst gegen Ende 2023 abgeschlossen, nur so nebenbei.Die eine Hälfte der Probanden bekam den Nukleotidencocktail mit Nanopartikel, die andere Hälfte ein Placebo. In der Gruppe mit dem Placebo wurden im Laufe der Zeit 162 positive PCR-Tests auf SARS-CoV-2 gezählt, in der Gruppe mit dem Wirkstoff 8 positive Tests. Klingt erst mal nicht so großartig. Daraus errechnet sich jedoch eine relative Risikoreduktion (RRR) von 95 Prozent und eine absolute Risikoreduktion (ARR) von 0,8 Prozent. Dreimal dürfen Sie raten, welche Risikoreduktion kommuniziert wird.Bemerkenswert: In beiden Gruppen gab es keinen schweren Verlauf, und schon gar keinen Todesfall. Somit zeigt die Studie eigentlich nur, dass mit der Immuntherapie positive PCR-Tests verhindert werden.In Ländern mit einer hohen Anwendungsdichte der Immuntherapien, wie Israel, zeigte sich sehr rasch, dass die tatsächliche Wirksamkeit den hohen Erwartungen nicht gerecht wurde. Hübsch illustriert. Die Folge: Auffrischungsimpfungen. Jedes halbe Jahr die gesamte Menschheit zu impfen ist sicherlich ein tolles Geschäft für die Pharmaindustrie, aber ist dies auch sinnvoll und vernünftig?Die nachstehende Tabelle wurde aus den Zahlen des "COVID-19 vaccine surveillance report Week 45" der "UK Health Security Agency erstellt." (Die Tabelle zeigt, dass in allen Altersgruppen ab 30 Jahren pro 100.000 mehr Geimpfte als Ungeimpfte in der Zeit von KW 41-45 eine Infektion hatten (RRR heißt: Relative Risiko Reduktion, das ist der Wert, mit dem die Wirksamkeit der Spritzen untermauert wurde, als Werte um die 95% verkündet wurden. Wer solche Ergebnisse verschweigt, aus welchen Gründen auch immer, stärkt ganz sicherlich nicht die Glaubwürdigkeit der eigenen Position.In der Diskussion über die Notwendigkeit und den Sinn von Maßnahmen in der Causa Corona müssen auch die Stimmen gehört werden, die den Regierenden und der Pharmaindustrie nicht nach dem Munde reden. Und die Daten und Fakten, auf welche sich diese Stimmen berufen, sollten der Bevökerung nicht verheimlicht werden. Denn nur dann kann sich jeder eine eigene fundierte Meinung bilden.