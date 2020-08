Belarus oder Weißrussland

Dann sollte es dämmern. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die Russisch beherrscht. Warum sollen nicht alle anderen davon profitieren?Für mich gibt es nurWarum soll ich mich ausländisch ausdrücken, wenn es besser und verständlicher mit Deutsch geht? Werden in den Nachrichten demnächst Berichte über Napoli oder aus Espana (mit Tilde) oder von Norge oder aus Bruxelles kommen? Vielleicht wird uns bald die Benutzung von "Venedig" oder "Lissabon" verboten.Leider verleugnen einige Linke die herkömmlichen Namen für Stettin, Posen und andere ehemals deutsche Städte. Was soll das beweisen? Alles Geschichtslosigkeit. Die war in der DDR Programm.Vielleicht übernehmen einige ganz tolle Intelligente den spanischen Namen für München und berichten demnächst aus Monaco.