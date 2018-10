Vernissage - Arctic Infection - Reise zu den Rentieren, 10.10. 2018: 18 Uhr, KFZ Marburg, Biegenstraße

Seit 2012 besucht Chris Schmetz die Region regelmäßig. Auf seinen Reisen durfte er spannende Eindrücke gewinnen: „lustige“ Rentiergesichter; harte, körperliche Arbeit bei -20 Grad; die Weite der Tundra; Rentiere am Strand und Rentierrennen. Von diesen Begegnungen erzählen seine Bilder. Der hautnahe Kontakt zu den faszinierenden Tieren hat für ihn zu einer besonderen Verbindung geführt. Mittlerweile ist Chris Schmetz selbst Rentierbesitzer. Milla, seine junge Rentierdame, läuft in der großen Herde mit. Und ist hoffentlich bald Mutter eines weiteren süßen Rentiers.Chris Schmetz betrachtet die Welt durch den Sucher und dokumentiert sie, wie er sie erlebt. Wer ihn ein Stück begleiten mag, ist herzlich zur Vernissage eingeladen.Für die Vernissage konnte ich Jessica Petraccaro-Goertsches (G A L E R I E J P G) gewinnen. Sie wird mich mit Fragen löchern, um gemeinsam mit mir herauszuarbeiten, was hinter den Bildern steckt.