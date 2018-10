Greenpeace lädt ein: 27. 10. 18, 19:30 h, Audimax Marburg, Biegenstraße 14

Der Kieler Meeresbiologe, Forschungstaucher und Naturfotograf Uli Kunz ist in vielen Weltmeeren im Einsatz, für wissenschaftliche Einrichtungen wie das Alfred-Wegener-Institut und das GEOMAR Helmholtz-Zentrum, ebenso für Medienproduktionen wie zum Beispiel „Terra X“ und NDR Naturfilm. Von seinen oft abenteuerlichen Expeditionen bringt er jede Menge spektakuläre Bilder, Videos und Geschichten mit, die er in Zusammenarbeit mit Greenpeace in seiner Live-Reportage „Leidenschaft OZEAN“ präsentiert.Alle Termine in Ihrer Nähe finden Sie unten in der Tabelle.Vor Grönland tauchte Uli Kunz im Winter unter einer dicken Eisdecke, um die wenig erforschte Unterwasserwelt der Arktis zu erkunden. Filigrane Schlangensterne, große Steinkrabben und orangefarbene Weichkorallen fotografierte er in Norwegen. Vor Helgoland gelangen dem Forschungstaucher bislang einzigartige Aufnahmen von einer Kegelrobbe, die einen Seehund tötete und fraß. Scheu vor großen Räubern hat Kunz nicht – im Gegenteil: Im kalten Wasser des norwegischen Andfjords schnorchelte er inmitten eines Heringsschwarms, um Buckelwale und Orcas beim Fressen zu filmen. Im tropischen Südpazifik tauchte er mit großen Schulen von Haien, die sich in einem Meeresschutzgebiet wieder prächtig erholt haben.Auch mit Greenpeace war Uli bereits unterwegs: Am Sylter Außenriff dokumentierte er die mittlerweile reiche Meeresflora und -fauna an den Felsbrocken, die unsere Aktivisten dort zum Schutz vor Grundschleppnetz-Fischerei versenkt hatten.Uli Kunz begeistert mit seinen Bildern auf Großleinwand für die Schönheit und Vielfalt der Ozeane. Mit seinen Fotos aus dem bedrohten Lebensraum der Meere möchte er dazu beitragen, dass noch viele Generationen nach ihm all das live sehen können, was er sehen durfte – und nicht nur auf Erinnerungsfotos.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Der Eintritt ist frei. Einlass 30 Minuten vorher. Bitte kommen Sie frühzeitig und beachten Sie eventuelle Zusatzhinweise im Tourplan. Für telefonische Rückfragen können Sie sich an die 040 30618 - 0 wenden.Weitere Infos und Bilder finden Sie hier:www.greenpeace.de/leidenschaft-ozeanwww.uli-kunz.comPS: Alle Vortragstermine finden Sie auch bei Facebook - laden Sie gerne ihre Freunde ein.