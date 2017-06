Einstein ade?

Die unabdingbare Geschäftsgrundlage der Relativitätstheorie Einsteins ist die Nichtüberschreitbarkeit der Lichtgeschwindigkeit, bzw. die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen gleichmäßig gleichförmig gegeneinander bewegten Bezugssystemen. Von dieser Voraussetzung scheinen in jüngster Zeit zwei bedeutende Physiker abgegangen zu sein.

In der Ausgabe vom September 2016 veröffentlichte "Spektrum der Wissenschaft" einen Originalbeitrag des Physik-Nobelpreisträgers Adam Riess und seines Kollegen Mario Livio . Darin findet sich der folgende Absatz:" Hervorhebung stammt von mir.In der Sendung "Die geheimen Akten der NASA" Folge "Kalter Krieger", gesendet am 23.1. 2017 auf N24 sagte der ehemalige Leiter des Weltraumobservatorium Hubble-Projekts Bob Williams : "" Dann kommen in der Sendung andere Astronomen zu Wort, die apotropäische Erklärungen liefern, wie etwa: Der Raum hat sich gedehnt, die Bewegung ist nur scheinbar überlichtschnell (was vielleicht für das von Adam Riess entworfene Szenarium zutrifft). Oder: Es sind keine Galaxien, sondern Wimps . Darauf Bob Williams: "