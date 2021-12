Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Projektpartner aus Sierra Leone besuchte TERRA TECH / Austausch über gemeinsame Projekte und kulturelles ProgrammMarburg / 16.12.2021: Sightseeing in Marburg und gute Gespräche: Vor ein paar Tagen war besonderer Besuch in Marburg. Joseph Ayamga, Länderdirektor von SEND Sierra Leone, weilte als Gast bei TERRA TECH. Gemeinsam engagieren sich die beiden Organisationen seit fünf Jahren für Menschen in Not. Im Gepäck hatte Ayamga dann auch Neuigkeiten zur gemeinsamen Projektarbeit.Im Osten von Sierra Leone wurde im Oktober die landesweit erste weiterführende Mädchenschule mit Oberstufe feierlich eröffnet. 300 Schülerinnen besuchen nun die Schule im Kenema Distrikt. Der Bildungsschwerpunkt liegt auf Naturwissenschaften, wie Biologie, Physik, Chemie, und Computerkenntnissen - Fächer in denen Mädchen sonst nicht unterrichtet werden. Zudem bieten TERRA TECH und SEND spezielle Förderprogramme für Frauen. Hier werden diese unterstützt, selbst für ihre Rechte einzutreten und sich politisch zu engagieren. Schulungen in nachhaltiger Landwirtschaft erhöhen das Einkommen der Haushalte.Auf wirtschaftliche Unabhängigkeit zielt das neue Projekt für Fischerfamilien auf Sherbro Island im Süden Sierra Leones. Viele Menschen leben dort in extremer Armut. Mit schlechten Netzen fangen die Familien kaum Fisch. Zudem gibt es kaum Lagermöglichkeiten. der Fisch verdirbt schnell. Diese Notlage nutzen große Handelsunternehmen aus. Sie kaufen den Fisch zu Dumpingpreisen. TERRA TECH und SEND bringen den Familien Selbstbestimmung zurück. Es gibt Schulungen zu Buchhaltung sowie Geschäfts- und Sparplänen. Neugegründete, lokale Finanzgruppen verleihen solidarisch Geld. Die Fischer können neue Netze und Motoren kaufen und zum Fischen weiter hinausfahren. Die Fangerträge steigen. Zudem entsteht für rund 66.200 Euro ein Kühlhaus auf York Island. Hier können Fische gelagert werden. Eine Eis-Maschine sichert die Kühlkette für Fischerfamilien, die weiter hinausfahren. Die Kühlung ermöglicht zudem den Transport der Fänge nach Yagoi, zum größten Markt der Region. Dort erzielen die Fischer bessere Preise.Aufgrund der Entfernung zwischen Sierra Leone und Deutschland sowie der Corona-Pandemie verläuft die Zusammenarbeit derzeit die meiste Zeit über Videokonferenzen. Daher war dieser Besuch für alle Beteiligten sehr aufregend. „Gute persönliche Beziehungen sind die Grundlage für unsere Projektarbeit“, erklärt Gangolf Seitz, Vorsitzender von TERRA TECH. „Unser Anspruch, eine Kooperation auf Augenhöhe, wird durch diese Form des Nord-Süd-Austauschs unterstrichen.“ Ein gegenseitiges Verständnis für die Kultur des anderen fördert Vertrauen. Natürlich wurde die seltene Gelegenheit auch genutzt, um Ayamga das wunderschöne Marburg zu zeigen, in voller vorweihnachtlicher Lichterpracht. „Ich bedanke mich beim TERRA TECH Team für die herzliche Aufnahme. Meine Zeit in Marburg war unvergesslich“, sagt Ayamga. Der Besucher hat aber nicht nur eine schöne Stadt kennengelernt und nette Menschen getroffen. „Der persönliche Austausch ist eine gute Grundlage, um zukünftig noch erfolgreichere Hilfsprojekte für Kinder, Frauen und Männer zu planen.“--Chris SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de