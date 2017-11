Winter-Lesung mit musikalischer Begleitung - Die im Dunkeln sieht man nicht - TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm

Die im Dunkeln sieht man nichtAutorInnen der Schreibwerkstatt Marburg e.V. lesen eigene Texte über die Licht- und Schattenseiten des Lebens.Der Eintritt ist frei,Spenden sind willkommen.Wer wir sind, was wir wollen und was wir tun:Wir sind Leute, die gerne schreiben.In unserem Verein treffen sich Autorinnen und Autoren, die Erfahrungsaustausch suchen, neue Ideen sammeln und an Stil und Textstruktur arbeiten wollen. Da man zum Schreiben nicht nur Talent und Kreativität braucht, sondern auch (schreib-)handwerkliches Können, organisieren wir Seminare, die von einer erfahrenen Lektorin geleitet werden.Wir wollenAnregungen für kreatives Schreiben geben,Schriftstellerische Techniken ausprobieren,Interesse an Literatur und Schreiben wecken.Was wir tun.Damit sich Autorinnen und Autoren auch der Öffentlichkeit vorstellen können, organisieren wir auf regionaler Ebene Lesungen und Literaturprojekte zu unterschiedlichen Themen und erstellen darüber hinaus Anthologien mit Texten aus der Schreibwerkstatt. In Kooperation mit Radio Unerhört Marburg (RUM) veranstalten wir regelmäßige monatliche Radiolesungen.