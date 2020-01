Willkommen in der Manege des Frohsinns

Marburg : Bürgerhaus Michelbach |

unter diesem Motto laden die Karnevalsfreunde Michelbach in diesem Jahr zu ihren Faschingsveranstaltungen mit dem Kinderfasching und der Prunksitzung am 8.2.2020, dem Seniorenfasching am 16.02.2020 und dem Weiberfasching am 20.02.2020 herzlich ein.

Neben Artisten, Clowns und Löwen werden wieder viele Tänze und Beiträge des KFM und der befreundeten Gruppen auf der Bühne präsentiert. Die Karten für die Abendveranstaltungen gibt es ab sofort im Vorverkauf. Nachdem die Vorstellung im letzten Jahr restlos ausverkauft war, wird empfohlen, sich die Karten bereits im Vorverkauf zu sichern. Natürlich ist auch für Musik und Tanz nach dem närrischen Programm wie immer gesorgt. Einlass ist jeweils ab 19:33 Uhr, das Programm beginnt um 20:11 Uhr.



Die Karten sind an folgenden Vorverkaufsstellen zu haben:

Nails&More, Sonnenweg 14, 35041 Michelbach

Frisörsalon Haarmonie, Michelbacher Straße, 35041 Michelbach

Familie Skott (Tel. 06420 821148)

Frank Althaus (Tel. 06420 1863)



Einlass zum Kinder- und Seniorenfasching ist jeweils um 13:33 Uhr, das Programm beginnt um 14:11 Uhr.