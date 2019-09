Wie viel Minuten hat ein Strand? Wohnzimmerkonzert von Selva Negra, am 15. Oktober um 20 Uhr in der Galerie JPG.

Mit viel Freude am Rhythmus und Schalk in den Augen fängt das Hamburger Duo auf ihrer musikalischen Reise Ohren, Herzen und Gemüter ein. Zwischen den Songs: nordische Worte mit süddeutschem Flair.Ein Lebensgefühl voller Flamenco-Rhythmen, getragen von Würde und Zartheit. Wie bewegend ist der „Schwarzwald“ (Bandname aus dem Spanischen übersetzt)?In dieser Flamenco-, Jazz-Musik und Klassik wechseln meditative Fugen und aktivierende Rhythmen einander ab. Wer innerlich loslässt, wird fortgetragen, versinkt und ist aktiviert. „Am Strand“ etwa mit gefühlvoller Gitarre und Percussion.Wilde Klänge? Weit gefehlt! Sanftes, kostbares Gitarren-Zupfen, einfühlsame Schläge auf der Percussion. Kein Gesang, keine Sprache zerstört die lichtdurchflutete Illusion. Wohlige Zufriedenheit, Glücksgefühle, getragene Leichtigkeit. Diese Gitarre träumt, weiß sie überhaupt, dass sie gespielt wird?Vor 11 Jahren begann die musikalische Reise des Duos; eine sanfte Reise, die so gar nicht in das für gewöhnlich vermittelte Gefühl der spanischen Rhythmen passt. Es ist eine Haltung, eine innere Einstellung, die diese Musik trägt. Denn ist es nicht schöner, mittels zarter Mondnacht in die imaginäre Ferne zu schweifen, als laute, starke Farbschläge zu skizzieren?Dumpfe, wohlige Klänge und hin und wieder dieses sanfte Glöckchen, ein ferner Nachhall eines erinnerten Gedankens. Es ist dieses Gefühl des Nachspürens, das sich gerade in den längeren Liedern einstellt. Man hat das Gefühl, man wandere an langen, schönen Stränden, genieße den leichten Sommerwind und höre leise eine Baumkrone rascheln, Erholung, glückliche (Reise)Zeit. „Camino nuevo“, ein Gewitter erhellt für den Bruchteil einer Sekunde den Wald am Horizont. Bewusst gesetzte Pausen, akkurat abgestimmt – wie lange ist man (mit)gewandert?Die., 15. Oktober 2019, 20 Uhr, bestuhltes Wohnzimmerkonzert Selva Negra, VVK: 9 € nur bei Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, www.selva-negra.com, Information: 0176-61731093 (JPG).