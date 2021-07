Weltklasse Blues am Turm, Freitag, 23.07.21, 20.00 Uhr, TurmPavillon

sind unter Vorbehalt der bis zum Veranstaltungstag geltenden Coronaregelnzu betrachten. Diese können aktuell unter http://www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t_... eingesehen werden.Reservierungen bitte unter: info@spiegelslustturm.de- oder 06421/682129mit Angabe von Namen und Anzahl der Personen anmelden.Foto: Georg SchroeterSchroeter-BreitfelderFr., 23.07.21, 20.00 Uhr, TurmPavillonWeltklasse Blues am TurmGeorg Schroeter & Marc BreitfelderAusgezeichnet mit dem 1.Platz bei dem größten internationalen Blueswettbewerb, der „International Blues Challenge“ in Memphis, Tennessee USASchlagzeug: Achim Ertz, Special Guest: Kalle Reuter (Gitarre)www.bluestour.deEintritt Open air: 18,- / 15,- €Auch in diesem Jahr wieder:(das auch in den Südstaaten sehr beliebte Gericht aus der Turm-Küche)Nach einem Autounfall auf dem Weg nach Marburg im letzten Jahr, erschienen die vier Musiker mit einem Hamburger Leihwagen um einiges verspätet am Turm. Das Publikum, das die Fahrt auf den letzten Kilometer vor Marburg per Handy mit Spannung mitverfolgen konnte, wartete geduldig bis die technische Anlage im Rekordtempo (auch das Publikum half mit) aufgebaut war. Mit dem ersten Ton löste sich die Spannung in einem begeisterten Aplaus, der das ganze Konzert lang anhielt und den Abend unvergesslich machte.Deutschlands erfolgreichstes Blues Duo+2 spielte bisher über 3500 Konzerte in 14 Staaten in Europa und 15 Staaten in den USA sowie in British Columbia und Ontario / Kanada. GS/MB wurden 19 Mal für den „Deutschen Blues Award“ nominiert sowie 2010, 2013 und 2016 als bestes Blues Duo und in den Kategorien Blues-Harp und Piano ausgezeichnet. Von ihren inzwischen 21 nationalen und internationalen Preisen erhielten Georg Schroeter und Marc Breitfelder den bisher größten und wichtigsten im Jahr 2011 in den U.S.A. In Memphis/Tennessee erspielten sie sich bei dem bedeutendsten Blues-Wettbewerb der Welt, der „International Blues Challenge“, den 1.Platz in der Kategorie Solo/Duo. Nun werden die beiden mit Band auftreten. Ein Rhythm 'n' Blues Konzert das man sich nicht entgehen lassen sollte.www.gs-mb.comMarc Breitfelderbeherrscht das „Mississippi Saxophone“ in Perfektion. Durch eine selbst entwickelte neue Überblastechnik erreicht er Dimensionen auf der Mundharmonika, die Zuhörer und Kollegen aus aller Welt faszinieren. Kongenial mit Georg abgestimmt, spielt Marc Töne, Klänge und Harmonien,wie man sie nirgendwo sonst auf dieser Welt hören kann – aber immer tiefverwurzelt in der Tradition des „klassischen“ Harpspiels! Im Juni 2016 wurde Marc Breitfelder mit dem „German Blues Award“ als bester Mundharmonika-Spieler Deutschlands ausgezeichnet.Georg Schroeters Fingergleiten scheinbar wie von selbst über die Tasten des Pianos, während er gleichzeitig mit seiner einzigartigen Blues-Stimme zu faszinieren versteht. Kraftvoll, sanft, ekstatisch oder einfach nur schön – Stimme und Piano bilden eine perfekte Einheit, die das Publikum in seinen Bann zieht. Im September 2013 und 2019 wurde Georg Schroeter mit dem „German Blues Award“ als bester Blues-Pianist Deutschlands ausgezeichnet. Im Dezember 2011 wurde ihnen in gleich 7 Kategorien der „Deutsche Rock & Pop Preis“ überreicht.Georg Schroeter& Marc Breitfelderschreiben Musikgeschichte! Als erste europäische Musiker in der 27-jährigen Geschichte des Wettbewerbs, haben die Kieler “Georg Schroeter und Marc Breitfelder”, am 5. Februar 2011,die International Blues Challenge (IBC) in Memphis (USA) gewonnen, und damit Musikgeschichte geschrieben! Die IBC ist der weltweit größte Bluesmusiker- Wettbewerb und wird in den Kategorien „Bands“ und „Solo/Duo“ durchgeführt, wobei 79 weitere Solo/ Duo-Acts teilnahmen.Die Musik:Basis der größtenteils improvisierten Musik von Georg Schroeter und Marc Breitfelder ist der Blues; ergänzt um viele artverwandte Stile wie Rock'n' Roll, Rhythm'n' Blues, und Boogie Woogie. Marc Breitfelder beherrscht das „Mississippi Saxophone“ in Perfektion. Durch eine selbst entwickelte neue Überblastechnik erreicht er Dimensionen auf der Mundharmonika, die Zuhörer und Kollegen aus aller Welt fasziniert. Kongenial mit Georg abgestimmt spielt Marc Töne, Klänge und Harmonien wie man sie nirgendwo sonst auf dieser Welt hören kann - aber immer tief verwurzelt in der Tradition des „klassischen“ Harpspiels!AufnahmenAuf über 15 CDs sind die Beiden als Duo/Trio und auch mit Gastmusikern zu hören und als Studiomusiker sind sie auch bei anderen Bands begehrt und gern gesehene Gäste in anderen Produktionen. Unter anderem ist Marc Breitfelder auf der im Dezember 2011 veröffentlichten CD „Udo Lindenberg liest die Weihnachtsgeschichte nach Udo“ und auf dem letzten Album von „ Johannes Oerding“ zu hören. Erst kürzlich wurde Marc Breitfelder von der Band „Karat“ eingeladen bei einem Konzert im Kieler Schloss zusammen mit den Kieler Philharmonikern aufzutreten.Kontakt:Georg Schroeter, Adolfplatz 12, 24105 Kiel , Tel. 0172-9126362 georgschroeter@t-online.de, Website: www.bluestour.deBitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html