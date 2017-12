Weihnachtsnachmittag für die ganze Familie - Zum Lachen und Lieben - TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm

Weihnachtsnachmittag für die ganze FamilieZum Lachen und LiebenEmilia Blumenberg liest “Astrid Lindgren”für große und kleine Kinder ab 12 JahreEintritt:: Erwachsene solo 12,- € (Groß-)Mutter oder Vater mit Kind 15,- €Supersonderpreis für 3 anwesende Generationen:zwei Erwachsene plus Kind 20,- € (mit Stammbuchkontrolle!)...jedes jeweils weitere Kind 5,- €„...des Nachts um elf Uhr im wilden Schneetreiben brachte es Samuel August endlich über sich, mit seiner Frage herauszurücken: Meinst, daß du und ich zusammen glücklich werden können?“Am 27.12. liest Schauspielerin Emilia Blumenberg mit Herz, Seele und Leidenschaft eine der schönsten wahren literarischen Liebesgeschichten und erweckt die Familie Melcherson, die sommers und winters Ferien auf Saltkrokan macht, zum Leben. Im Kaiser-Wilhelm-Turm um 17 Uhr für Eltern, Großeltern, Kinder und Jugendliche (ab 12 J.).In "Das entschwundene Land" erzählt Astrid Lindgren von der Liebes- und Lebensgeschichte ihrer Eltern Samuel August von Sevedstorp und Hanna aus Hult und lässt uns miterleben, wie die Kinder trotz eines arbeitsreichen Alltags auf dem Bauernhof in Liebe, Freiheit und Geborgenheit aufwuchsen.Im zweiten Teil des Abends wird die Familie Melcherson in "Ferien auf Saltkrokan" in Szene gesetzt:Die verzweifelt-komischen Missgeschicke des Familienoberhauptes und die liebevolle Unterstützung durch seine Kinder werden derartig lebendig dargestellt, dass die Zuschauer alles "live" miterleben und herzlich lachen können.Eine Veranstaltung für alle Astrid Lindgren-Fans.