Weihnachten ist schon´n gemeiner Trick, Mo., 16.12.19 - 18.00 Uhr, TurmCafé, 4. Advent So., 22.12.19 - 11.00 Uhr, TurmCafé

Mo., 16.12.19 - 18.00 Uhr, TurmCafé4. Advent So., 22.12.19 - 11.00 Uhr, TurmCaféEine etwas andere Sicht auf das nahende FestWeihnachten ist schon´n gemeiner TrickRezitiert und gesungen von Johannes M. BeckerEintritt: 15,- / 12,- €Mit ihrem literarisch-musikalischen Programm zum Thema „Weihnachten“ bietet der Friedensforscher Johannes M. Becker unter dem Titel-Motto von Klaus Lage eine etwas andere Sicht auf das nahende Fest. Zu Gehör kommen Texte und Lieder, welche die Vielschichtigkeit des Weihnachtsfestes jenseits seiner allgegenwärtigen Kommerzialisierung zum Vorschein bringen: persönlich-intime Momente des Innehaltens ebenso wie die mit dem Weihnachtsfest schon immer verbundene Kritik am Bestehenden und das Streben nach mehr sozialer Gerechtigkeit, humor- und liebevolle, aber auch witzige und satirische Nach- und Neudichtungen der biblischen Weihnachtsgeschichte ebenso wie diese selbst in ihrer originalen Form, auf die all die literarischen Weiterungen von der Zeitenwende an bis heute beruhen.Das Programm umfasst Texte und Lieder u.a. von Goethe, Brecht, Tucholsky, Heine, Kästner, Sarah Kirsch, Rosa Luxemburg, Robert Gernhardt, Andreas Gryphius, Dorothee Sölle und vielen anderen – nicht zuletzt vom Pfarrer von St. Lamberti in Münster, der das letzte Wort behält. Niemand wird in seinen weihnachtlichen Gefühlen verletzt, schon gar nicht in seinen religiösen. Wie auch! Nur nachdenklich werden die ZuhörerInnen. Und gelacht wird auch viel.Vortragender:PD Dr. Johannes M. Becker, ehemaliger Geschäftsführer des Zentrums für Konfliktforschung (ZfK) an der Philipps-Universität Marburg, ist vielseitiger (und mehrsprachiger) literarischer Rezitator sowie Initiator des Marburger „Politischen Salons“. www.staff.uni-marburg.de/~becker1/Reservierungen unter: 06421/682129 oder info@spiegelslustturm.de(die Plätze werden im Vertrauen auf Ihren Namen reserviert - Karten abholen nicht nötig)