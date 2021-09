Weidenhausen inspiriert: Vernissagen, Livemusik, Atelierführungen und Brunnen-Performance / Kunst-Boulevard lockt zahlreiche Besucher

Vernissagen, Livemusik, Atelierführungen und Brunnen-Performance / Kunst-Boulevard lockt zahlreiche BesucherWie im Vorjahr musste das Weidenhäuser Höfefest auch 2021 abgesagt werden. Interessierten wurde am 4.9. trotzdem ein künstlerisches „Ersatzprogramm“ geboten. Dreh- und Angelpunkt war die Galerie JPG in der Weidenhäuser Straße 34. Hier wurden gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Im Galerieraum zeigt der Kunstverein L'ART POUR LAHR eine Gemeinschaftsausstellung. Unter dem Titel „Die vier Elemente - Feuer, Erde, Wasser, Luft" stellen dreizehn Künstler:innen aus dem Schwarzwald ihre Interpretationen des Themas aus. Im Studioraum präsentiert Xiuyuan Chen „Natur und Schriftzeichen“. Musikalisch wurde der Abend von Juliane Boss (Violine), Abdullah Kirli (Percussion) und Uta Knoop (Piano) begleitet.„Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses spektakuläre Programm aufgrund von Fördermitteln von NEUSTART KULTUR und STIFTUNG KUNSTFONDS umsetzen konnten,“ berichtet Galeristin Jessica Petraccaro-Goertsches (JPG). „Merci auch an die Stadt Marburg, die uns in einem echten Vertrauensvorschuss die kurzzeitige künstlerische Nutzung eines öffentlichen Brunnens genehmigte.“ Feuriger Höhepunkt des Abends war die abschließende Brunnen-Performance im Kontext von „Feuer, Erde, Wasser, Luft". Bei der die aus dem Schwarzwald angereisten Künstler:innen gemeinsam mit Publikum am Elisabeth-Blochmann-Platz interagierten.Ein wenig Höfefest-Flair kam vor allem auch durch die neugeschaffene Aktion Kunsthaltestelle auf. Unter diesem Titel luden Genua Scharmberg (W29), Heiko Haus (Werkraum53), Rupert Eichler (Charakterköpfe) und Chris Schmetz (Atelier behind-de-scenes) zur Besichtigung ihrer Arbeiten in den nahegelegen Werkräumen ein. Für Fotokünstler Schmetz war es die erste öffentliche Aktion in seinem Atelier seit März 2019. „Es ist schön, endlich mal wieder Interessierte empfangen zu können und angeregt über Kunst zu reden. Ganz besonders freut mich aber die neuentstandene Vernetzung mit den anderen Kunstakteur:innen im Viertel. Weidenhausen ist sehr inspirierend, nun können wir das gemeinsam in einer großen Vielfalt zeigen.“Daher sind sich die Künstler:innen einig. Eine Fortsetzung des Format Kunsthaltestelle soll es schon bald geben. „Denn der Kunst-Boulevard Weidenhausen hat noch viel mehr zu bieten.“Über die Ausstellung „Die vier Elemente - Feuer, Erde, Wasser, Luft"In der Sammelausstellung finden sich Werke von dreizehn Künstler:innen:Roland Schäfer: 4 ElementeSigrid Schäfer: Vier ElementeRoswitha Vallendor: Alles fließtIna Breig-Köchling: MuscheltaucherCristoffero Tengattini: Oro nell'acqua selvaggiaJohann Türck: WelthölzerRoswitha Vallendor: OG/75/OGRenate Henninger: 4 Kokons bergen die vier grundlegenden Elemente Feuer, Wasser, Luft und ErdeKlaus Burth: UntitledAnnette Birnbaum: WindspielRegine Staudenmeyer-Türck: Moos und WasserDorothea Jöster: LuftgeflüsterVera Krakovic: LavaflussSibylle Krastel-Dibbern: Luft, Wasser, Feuer, ErdeZur Eröffnung reisten neun Künstler:innen an, nicht teilnehmen konnten Roland und Sigrid Schäfer, Cristoffero Tengattini sowie Sibylle Krastel-Dibbern.G A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093