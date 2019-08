Weidenhäuser Höfefest, Samstag, 7. September 2019 ab 15 Uhr

Zum Weidenhäuser Höfefest Sonderöffnungszeiten in den Ausstellungen „unhaltbar haltlos“ von Mi Sun Choi (Malerei) und „KIB – Kultur im Beutel“ in der Galerie JPG.Am Samstag, 7. September sollten sich Familien beeilen: Galerie JPG verschenkt eine musikalische Überraschung und lockt Kunst-, Theater- und Musikbegeisterte. Zahlreiche PartnerInnen laden zum Genießen, Mitmachen und Mittanzen ein. BesucherInnen können etwa Kulturbeutel mit individuellem Inhalt gestalten, was macht für MarburgerInnen Kultur aus?Auch Beate Lambert (Seminarhaus "miCamino") hält einen Beutel bereit, im Interview berichtet die Weidenhäuser Musikerin:"Kultur ist nichts Abgehobenes. Wenn wir gemeinsam singen, geht es nicht wie in der Kunst um richtige und falsche Töne, sondern um die Freude an Selbstausdruck und Gemeinschaft. Die wunderbare Stimmung, die dabei entsteht, hat mich so inspiriert, dass mein Weg langsam von der Bühne runter geht: ich will MIT den Menschen singen, nicht mehr FÜR sie. Deshalb habe ich in den Kulturbeutel CDs gepackt, deren Lieder zum selber-Singen gedacht sind. Singt wie euch der Schnabel gewachsen ist!“ (lacht)Das Duo Ritmystic bildet den feierlichen Abschluss mit türkisch-anatolischer Folkmusik, Musiker Abdullah Kirli (Stadtallendorf) wie auch Sandzeichner Mohammed Alawawdeh (Mainz) sind seit Öffnung der Galerie mit dabei.Infos zur Aktion KIB: www.kulturwerk-sh.de, Programminformationen erteilt Galerie JPG.am Samstag, 7. September 2019 ab 15 Uhr in die Galerie JPGGALERIE-AUSSTELLUNGEN:Malerei-Ausst. Choi Mi Sun: "UNHALTBAR HALTLOS" (Showroom)Pop-Up-Ausst. „KIB. KULTUR IM BEUTEL“ (Studio-Raum)HÖFEFESTAKTIONEN:Minus 10 % auf alle Galerieeinkäufe (Bildende Kunst, auch Sandkunst, Kataloge u. Musikalben)Die ersten 100 Familien erhalten ein tolles Überraschungsgeschenk von Kinderliedermacherin Beate Lambert!1.ab 14.30 UhrEröffnung (im Hof des Shambhala Zentrums Marburg)2.Ab 15 Uhr (bis in die Nacht hinein) Annahme der Marburger KulturbeutelMit-Mach-Aktion u. Pop-Up-Ausstellung „KIB. KULTUR IM BEUTEL“, Kulturwerk SH e.V. (Rellingen)3.15.30 UhrKinderlesetreff „MARBURG LIEST MIT DIR“, Diana Rohrbeck4.16 UhrTheater-Walk Theater GegenStand, „ES POCHT EINE SEHNSUCHT AN DIE WELT“,AkteurInnen des Sommerprojekts 20195.16.30 UhrKinder-Ausstellungs-Führung „HALT DICH FEST, ES GEHT LOS!“, Diana Rohrbeck u. JPG6.17 UhrXin Zheng KALLIGRAPHIERT Deinen Namen!马尔堡华人学者学生联合会, Verein der Chinesischen Wissenschaftler u. Studenten in Marburg7.17.30 UhrSANDZEICHEN-Show, Mohammed Alawawdeh (Mainz)8.18.30 UhrLive: Acoustic-ROCK, Mary & Maerc a. Friends (Staufenberg)9.20 UhrLive: Türkisch-anatolische Folkmusik, RITMYSTIC: Abdullah Kirli u. Özkan Salman10.21.30 UhrJahresaus- u. -rückblick, 2 Jahre Galerie JPG – HURRA!