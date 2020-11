Was sind 1,5 Meter?

Fotograf Chris Schmetz präsentiert sein neustes Fotoprojekt / Werkreihe imRahmen von „Hessen kulturell neu eröffnen“ gefördertMarburg, 17.11.2020: „1,5 Meter“ sind derzeit in aller Munde. Der Begriff hat großeWirkung. Er ist Auslöser für und Ausdruck von verantwortungsvollem Handeln,Hysterie und Panik sowie Kontroversen und Verschwörungstheorien. Mit seinerWerkreihe geht Fotokünstler Chris Schmetz dieser Zahl auf den Grund. „Ich wolltewissen, was um mich herum ist 1,5 Meter? Welche Ansichten sind so vertraut, dassich nicht weiter darüber nachdenke? Und wie viel Platz bieten (mir) 1,5 Meter?“,beschreibt Schmetz. Neu waren für den Fotografen die Arbeitsansätze.„Normalerweise reise ich viel und arbeite dokumentarisch, das heißt ich fotografiereSzenen, die ich beobachte,“ erklärt er. „Dieses Mal habe ich selbst viel mehrinszeniert.“ Dazu bedurfte es Planung, viel Ausprobieren und Fleißarbeit bei derAnordnung der Objekte. Auch die geliehene Lichtanlage musste Schmetz erstkennen lernen. „Das ist eine ganz andere Art der Fotografie. Die Pandemie hat michso nicht nur eingeschränkt, sondern mich auch dazu gezwungen, Neuesauszuprobieren,“ sagt er.Auf Spaziergängen in Marburg und im Atelier des Künstlers sind bisher 20 Werkeentstanden. Viele Fotos spiegeln sehr persönliche Erfahrungen mit Corona wieder,beispielsweise die Abbildungen der typischen Hamsterartikel (Nudeln und Klopapier),aber auch Windeln und Babyspielzeug als Ausdruck einer intensiveren Familienzeit.Darüber hinaus warten noch zahlreiche Ideen auf ihre Umsetzung. „Für mich ist dasErreichte nur ein Zwischenschritt, meine persönliche Auseinandersetzung mit denAuswirkungen der Corona-Pandemie und 1,5 Metern geht weiter. Denn die Thematikist ja weiterhin aktuell,“ unterstreicht Schmetz.Wie aktuell zeigt die jüngste Ausstellungsabsage. „Drei Werke waren als Beitrag zuraktuellen Ausstellung „trotz&wegen“ der Fotografenvereinigung Blaue Linseeingeplant. Wenige Tage vor dem Eröffnungstermin kam der zweite Lockdown,“ sagt Schmetz. Damit war klar, dass die bereits gedruckten Bilder nicht im Rathaus inMarburg ausgestellt werden durften. Alternativ entstanden Online-Präsentationen.„Wir haben die Ausstellung der Blauen Linse ins Internet verlegt,“ erklärt Schmetz.Darüber hinaus präsentiert der Künstler die Werkreihe auch auf seiner eigenenWebseite. Nach dem Lockdown bietet er Interessierten dann endlich die Möglichkeit,die Fotos in seinem Atelier zu betrachten und auf sich wirken zu lassen.„Natürlich ist das eher eine Notlösung und dieses Jahr ist echt nicht leicht fürKunstschaffende, aber ich will nicht klagen, schließlich habe ich trotzdem vielZuspruch und Förderung erhalten,“ bilanziert Schmetz. Die Werkreihe 1,5 Meterwurde im Rahmen des Kulturförderprogramms „Hessen kulturell neu eröffnen“ vonder hessischen Kulturstiftung unterstützt. Daher möchte Schmetz auch anderenhelfen. „Selbstverständlich können die Bilder der Serie gekauft werden. 15% derVerkaufserlöse fließen in die Corona-Nothilfe der hessischen HilfsorganisationTERRA TECH.“Mehr Infos:Facebook: www.facebook.com/behind.de.scenes/Instagram: www.instagram.com/behind_de_scenes/KurzprofilSeit 2006 betrachte ich die Welt durch den Sucher. Abenteuerlust, Neugier und Spaßsind meine Triebfedern. Ich bin neugierig auf neue Länder, neue Menschen undneue Eindrücke. Mein Ziel ist es, Erlebnisse und Begegnungen lebendig undzugleich respektvoll festzuhalten. Mit meinen Bildern möchte ich Brücken schlagen.Denn oft sind scheinbare Unterschiede schlussendlich nur von geringer Bedeutung.Ein herzliches Lachen und gegenseitiges Interesse sind universell. Bei meiner Arbeitist mir der Blick hinter die Kulissen wichtig. Geduld, Kreativität, Offenheit undgenaues Beobachten bringen unentdeckte Welten und Bedeutungen zum Vorschein.Ein Schritt abseits der ausgetretenen Pfade eröffnet komplett neue Blickwinkel.Die Erlebnisse dieser Reise und die Geschichte von meinen Begegnungen fasse ichunter meinem Label „behind-de-scenes“ zusammen. Dieser Name steht nicht für eineschlechte, englische Aussprache, sondern ist eine Hommage an meine zweiteHeimat Trinidad und Tobago. Das Land hat mich sehr geprägt und dort wurde2006/2007 meine Reiselust erst richtig befeuert - eine Reiselust, die mich bisher inüber 45 Länder führte und zum Rentierbesitzer in Russland machte.KontaktdatenChris SchmetzTel.: 01577-3368081www.behind-de-scenes.dechris@behind-de-scenes.deAtelierKappesgasse 235037 MarburgÖffnungszeiten auf Anfrage