Waldbühne oder TurmCafé am Kaiser-Wilhelm-Turm Marburg

Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde Marburg singt

Leonard Cohen

in der Veranstaltungsreihe: 700 Jahre Judentum in Marburg,die unterschiedlichste Facetten des Judentums erlebbar macht.Eintritt: 12,- / 10,- €"Leonard Cohen, der äußerst einflussreiche, jüdische, kanadische Singer und Songwriter und legendäre Poet, dessen Werk fast ein halbes Jahrhundert umfasst, ist im vergangenen Jahr verstorben. Der schottische Glaskünstler und Singer John Kenneth Clark bringt an diesem Abend einige seiner Lieder zu Gehör, darunter vor allem auch solche, in denen er sich mit seinem Judentum in vielfältiger Weise auseinandersetzt."