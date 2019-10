Vortrag über Architektur, Malerei und Dichtung Georgiens, im Kunstverein Marburg

Frau Schneider vom Kunstverein begrüßte die zahlreichen Gäste und übergab dann an die beiden Referenten: Valerian Gorgoshidaze aus Georgien und Malte Schuchhardt aus Marburg. Diese gaben sich viel Mühe, dem interessierten Publikum zu einem Überblick über das Land Georgien zu verhelfen. Mit vielen schönen Fotos unterstrichen sie ihre Ausführungen und bekamen dafür entsprechenden Applaus.Nach fast zwei Stunden wurden Fragen vom Publikum beantwortet, anschließend trafen sich Interessierte zum weiteren Gedankenaustausch mit den Referenten in einem Restaurant in der Nähe.